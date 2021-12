Teatri: nasce la rete interregionale del Nordest

Il Nordest fa rete per lo spettacolo dal vivo con la firma, a Trieste, di un protocollo d'intesa tra il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, quello di Bolzano e quello del Veneto. Una sinergia che mira ad una programmazione comune, in cui ogni soggetto svolga le proprie funzioni per il raggiungimento di obiettivi condivisi, e che rimane aperta ad altre istituzioni culturali del settore. Il documento è stato stipulato da Giovanni Salghetti Drioli (per lo Stabile di Bolzano), Francesco Mario Granbassi (FVG) e Giampiero Beltotto (Veneto), alla presenza del presidente di Agis Triveneta Franco Oss Noser. «È una giornata storica - ha commentato Beltotto - e questa firma è solo l’inizio di una nuova strada da percorre insieme: ora il lavoro passa nelle mani dei nostri direttori, cui spetta l’onere di realizzare progetti che sappiano creare economie di scala e contribuiscano allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio interregionale».

Accordo

«L’importanza del protocollo - aggiunge Salghetti Drioli - è soprattutto nell’impegno nei confronti delle nuove generazioni, nell’attività concertata di sviluppo e nell’accrescimento delle professionalità e del pubblico che arricchiranno il panorama culturale di un futuro prossimo». Mentre per Granbassi «l'accordo punta, tra le altre cose, ad una maggior collaborazione produttiva e distributiva e a una ottimizzazione delle risorse economiche. Un asse Trieste-Venezia-Padova-Treviso-Bolzano che lascia naturalmente aperta la porta ad altre realtà che vorranno aggregarsi a questo nuovo sistema culturale».

Offerta

Razionalizzare il sistema distributivo dell’offerta teatrale è uno tra i tanti obiettivi definiti protocollo d’intesa. I tre teatri guardano, infatti, alla creazione di una rete dello spettacolo ancora più ampia, nella consapevolezza della centralità delle politiche distributive per la valorizzazione delle produzioni e per la realizzazione di economie di scala. Altro obiettivo è l’allargamento dei bacini d’utenza, con progetti di formazione del pubblico e una particolare attenzione a quello giovanile, promuovendo anche la crescita delle potenzialità artistiche a vocazione professionale, tramite rassegne interregionali, concorsi aperti ai nuovi gruppi teatrali e ai nuovi autori, percorsi di formazione. Tra gli interessi dell’intesa rientra anche quello di sviluppare percorsi di collaborazione con il mondo scolastico e quello universitario.