Rassegna “Teatro Forum - per un teatro d’arte”, l'edizione 2022 al teatro Tom Benetollo

L’Istituto di sperimentazione e diffusione del teatro per i ragazzi e i giovani - Centro studi G. Calendoli propone una rassegna teatrale con giovani artisti che uniscono creatività e forza espressiva.

Iniziativa realizzata con il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Programma

Lunedì 14 febbraio

“Se mi lasci” di e con Giulia Veronese e Silvio Barbiero con Andrea Vedovato chitarra e sounds

Prenotazione tramite circuito Eventbrite

“Omertà, Capaci 23 maggio 1992” con Ivan Di Noia

Prenotazione tramite circuito Eventbrite

“È da ieri che rido (prima puntata)” a cura di Mare Alto Teatro con Cristina Ranzato e Silvio Barbiero

Prenotazione tramite circuito Eventbrite

“È da ieri che rido (seconda puntata)” a cura di associazione Play con Silvio Barbiero, musiche dal vivo di Andrea Vedovato e Yuri Argentino

Prenotazione tramite circuito Eventbrite

“Cucina in punta di piedi” con Veronica Gonzalez, regia di Laura Kibel

Prenotazione tramite circuito Eventbrite

Ingresso

L’ingresso in sala è consentito con Green-pass rafforzato e mascherina FFP2.

All’entrata viene raccolto un contributo di 7 euro per il finanziamento delle attività istituzionali.

È richiesta la prenotazione tramite il circuito Eventbrite.

Dettagli degli spettacoli

Inizio spettacoli: ore 21

14 febbraio

Se mi lasci...

di e con: Giulia Veronese e Silvio Barbiero con Andrea Vedovato chitarra e sounds

Poche cose ci fanno sentire unici come la sofferenza amorosa.Soli con il nostro dolore ci percepiamo come isole circondateda un mare di rimpianti e considerazioni amare. Se è vero bisognadire che allora siamo un trafficato arcipelago. Poesie ecanzoni da sempre stanno lì a ricordarcelo, il dolore amorosoè un sentimento universale e tutti ci siamo inciampati prima opoi. Presto o tardi a tutti è capitato di essere baciati da questailluminante condizione che ci rende saggi e folli al tempo stesso.

E allora proviamo ad attraversarlo questo ridicolo e poeticoarcipelago, che ci rivela quanto possiamo essere buffi e scoprireche anche l’infelicità è una farfalla che ti si posa in testa eci rende tanto più ridicoli quanto più sono sgargianti il coloredelle sue ali.

Prenota biglietto

18 febbraio

Omertà, Capaci 23 maggio 1992

con Ivan Di Noia

È un viaggio emozionante ed emozionato di 4 vite, di 4 personaggi,che Omertà è un racconto, un viaggio attraverso l’intreccio di storiecosì incredibili da non poter sembrare vere, pur essendolo: 4 vite:Giovanni Falcone, giudice di Palermo ha, come obiettivo di vita,colpire il cuore, l’onore e le tasche di chi tiene sotto scacco la Siciliae l’Italia intera. Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, facenteparte della Mafia perdente, che chiede di poter parlare propriocon il giudice per vendicare la morte dei suoi familiari, parlando.Permette a Falcone e al Pool Antimafia di poter istruire il Maxiprocessoalla Mafia.19 ergastoli, 342 condanne e 2665 anni di carcere.

Il più grande processo penale mai celebrato al mondo.

Prenota biglietto

25 febbraio

È da ieri che rido (prima puntata)

A cura di Mare Alto Teatro

con Cristina Ranzato e Silvio Barbiero

Stiamo attraversando un periodo molto particolare della nostra storia, siamo stanchi e preoccupati, abbiamo tutti bisogno di una boccata d’ossigeno, anche per guardare con maggiore obiettività quello che è accaduto. Per questo Cristina Ranzato e Silvio Barbiero presentano un’esilarante tributo alla comicità di ieri.

Un viaggio leggero, intelligente, per sorridere di noi delle nostre nevrosi e delle nostre ossessioni. Un’alternanza di monologhi, skecth e canzoni, per una serata all’insegna del buon umore.

La condivisione di un linguaggio comico, che fa parte della nostra tradizione. e della nostra identità.

Prenota biglietto

4 marzo

È da ieri che rido (seconda puntata)

A cura di Associazione Play

con Silvio Barbiero

Musiche dal vivo di Andrea Vedovato e Yuri Argentino

Atmosfere da Jazz Club, grazie al suono corposo del sax di Yuri Argentino e le sapienti sonorizzazioni di Andrea Vedovato, si confondono sostengono e si alternano al repertorio cabaratteristico di casa nostra. Secondo appuntamento della rassegna con la leggerezza.

Amore, rapporto di coppia, educazione non c’è tema che non venga trattato e bistrattato in questa serata in equilibrio tra l’elegante raffinatezza della selezione musicale e la sagace selezioni di monologhi comici.

Un garbato ripasso su come si è evoluta la comicità nel nostro paese, un piccolo bignami della risata per non farsi trovare impreparati all’esame di questo periodo non semplice.

Prenota biglietto

11 marzo

Cucina in punta di piedi

con Veronica Gonzalez

regia di Laura Kibel

La straordinaria figura di Pellegrino Artusi raccontata attraverso gli occhi incantati della sua fedele aiutante Marietta. La cucina fa da sfondo al rapporto tra il Maestro, burbero ma bonario, e l’Allieva, pasticciona, sognatrice ma sempre devota.Con abilità di trasformista, Veronica Gonzalez dà vita a episodi esilaranti utilizzando la tecnica del “Teatro dei Piedi”.

I personaggi dello spettacolo sorgono dai piedi e dalle gambe dell’attrice creando invenzioni, gag e coreografie sorprendenti accompagnata da quei giganti (Rossini, Ponchielli, Verdi, Puccini, Collodi) che come lo stesso Artusi hanno fatto l’Italia degli italiani.

Prenota biglietto

Per informazioni

Teatro ragazzi G. Calendoli

cell. 393 9812287

email info@teatroragazzi.com

sito https://www.teatroragazzi.com/

pagina Facebook www.facebook.com/TeatroRagazziGCalendoliOnlus

Ulteriori info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/teatro-forum-un-teatro-darte-1

https://www.padovanet.it/evento/rassegna-teatrale-teatro-forum-un-teatro-darte-edizione-2022

https://www.eventbrite.it/o/teatro-ragazzi-gcalendoli-onlus-31312043681

