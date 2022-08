“Teatro in arte” nell’Alta Padovana: un omaggio ai grandi artisti del piccolo schermo

Dieci spettacoli in altrettanti comuni dell’Alta Padovana che fanno parte della rete bibliotecaria di cui è capofila il comune di Piazzola sul Brenta: Campodoro, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gu, Tombolo e Villafranca Padovana. Saranno messi in scena da compagnie di professionisti del territorio che si sposteranno tra i vari palcoscenici della rete proponendo un viaggio di amarcord attraverso gli artisti intramontabili della televisione.

Scarica la locandina con tutto il programma

Il programma

Dall'indimenticabile coppia Mondaini-Vianello, passando per Gigi Proietti, Dario Fo e Franca Rame e tanti altri che con la loro impareggiabile genialità saranno garanzia di serate leggere e intelligenti.

Il cartellone apre proprio con gli intramontabili Sandra e Raimondo ed i loro sketch che hanno fatto divertire intere generazioni. Saranno messi in scena il 3 agosto alle 21.15 a Carmignano di Brenta dalla compagnia Barabao teatro in uno spettacolo, leggero e divertente che rievoca la loro straordinaria comicità. Mai volgari, mai banali, ma sempre di grande eleganza, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno coniugato momenti di grande ilarità a momenti di pura poesia.

Il programma di “Teatro in arte” continua poi con un omaggio al grande cantautore Fabrizio de Andrè il 24 settembre a S. Pietro in Gu e, a seguire, con altre serate dedicate ai grandi artisti, in calendario fino al 26 novembre.

La rassegna, che vede come direzione artistica il teatro della Gran Guardia di Padova, è realizzata con il contributo della Provincia di Padova ed è inserita nel contenitore di Reteventi.

«Una rassegna leggera, ma intensa»

«Abbiamo voluto proporre una rassegna leggera ma allo stesso tempo intensa - afferma l’assessore alla Cultura del comune di Piazzola sul Brenta Debora Mazzon, capofila del progetto – per far ripartire il teatro anche nei nostri 10 comuni, dopo oltre due anni di pandemia che ha rallentato e demotivato ogni iniziativa. L’arte è una componente necessaria nella nostra vita: consente alla comunità di ritrovare e rinsaldare legami, riscoprire i nostri territori e riqualificare i luoghi di aggregazione. La scelta degli spettacoli proposti è stata fatta cercando di portare un po' di buonumore e spensieratezza, una scelta intelligente e garbata. Tante risate che ci facciano anche riflettere sulle nostre piccole manie e nevrosi».

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e adatti a un pubblico di ogni età.