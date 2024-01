Al teatro Pietro d’Abano le audizioni per “Sanremo musical”

Al via le audizioni per il nuovo musical del Teatro Pietro d’Abano. Per “Sanremo Musical”, in scena nei mesi di maggio e giugno, Eventi di Valore, la società capitanata da Isabella Biffi che ha acquisito la struttura di via Pietro d’Abano, cerca attori e cantanti. Le audizioni sono aperte per i residenti nella zona di Padova o comunque ad un raggio di distanza da Abano di 20-25 km (può presentarsi anche chi non è residente in zona, ma ha un appoggio in loco).

Dove e quando

Le audizioni si terranno presso il Teatro Pietro D’Abano nei giorni 27 e 28 gennaio. Presentarsi alle ore 10 per la registrazione.

Come candidarsi

Per candidarsi, mandare mail a teatropietrodabano@gmail.com. Inserire curriculum, due foto primo piano e figura intera, il ruolo per cui ci si candida e un link youtube dove ci si esibisce live o un mp3 in allegato. Info: 3280354782.

«Come già fatto con il primo musical, What a wonderful world, per la pace nel mondo, anche in questo caso è nostra intenzione dare voce agli artisti emergenti del territorio”, spiega Isabella Biffi, che è anche regista dello spettacolo. “Il teatro deve coinvolgere i padovani e deve divenire per loro un punto di riferimento. Mi auguro siano in tanti a candidarsi per un musical importante, che ripercorrerà la storia del festival della canzone italiana».

Specifiche dei personaggi

Lorella , (età scenica 24/29 - Mezzosprano drammatico, capacità di “sporcare la voce, grande espressività): Ragazza seria, studiosa di buona famiglia. Ha una bella voce. Partecipa al Sanremo Musical per vivere un'esperienza in più. Non troppo interessata a diventare famosa.

Samantha (età scenica 22/27 – Soprano leggero, agilità, padronanza voce di testa): Ragazza svampita, sognante. All'inizio non appariscente, ma si trasforma in un bel cigno. Partecipa al Sanremo Musical per trovare l'amore. Il suo modo di fare riserva sorprese.

Cristina "Cri" (età scenica 24/29 – Soprano, belt, agilità, personalità vocale, tecnica consolidata ): Ragazza di famiglia povera, con un passato difficile. Sogna i grandi palchi. Un po' scontrosa, ma nasconde una personalità fragile e irrequieta.

Jennifer (età scenica 18/22 - Soprano leggero, voce agile e squillante): Giovane e sveglia, figlia di Rumeni. Passione per il canto. Vuole diventare famosa e si innamora di chi è distante da lei. La sua storia drammatica coinvolge tutti.

Romano (età scenica 23/27 – Tenore leggero, con capacità di creare qualità rock, padronanza falsetto ): Il bullo del gruppo. Si sente superiore e cerca casini per conquistare le ragazze. Sarà sorpreso da Samantha, la "svampita", che gli darà una lezione.

Lucio (età scenica 23/29 – tenore con voce solida, classica, adattabile a brani classici della tradizione italiana ): Un po' effeminato, con un temperamento divertente. Non è chiaro se sia attratto da uomini o donne. Il miglior confidente delle ragazze.

Domenico (età scenica 24/29 – tenore drammatico, voce potente ed estesa, a tratti quasi lirica): Ragazzo del sud, povero. Spera di assaporare il successo con la sua potente voce lirica. Vuole riscattare la sua famiglia. Spesso litiga con Giorgio.

Giorgio (età scenica 23/29 – Baritenore con voce potente, espressiva ma anche agile. Falsetto, capacità di gestire dinamiche e colori): Ragazzo di buona famiglia. Litiga con la famiglia per partecipare allo stage e diventare protagonista del Sanremo Musical.

Amilcare e Pier, i direttori del teatro (età scenica 45/60 – Baritoni, voce calda e classica): Direttori del Casino'. Spiegano la storia di Sanremo ai ragazzi da una "posizione" del tutto inaspettata e guidano i ragazzi nella vicenda. Sono i veri registi di tutta la vicenda.

Portare 2 o più di questi brani all’audizione:

LORELLA:

Grazie dei Fior

Disperato (M.Masini)

E non finisce mica il cielo

Che cosa vuoi da me (Bertè)

JENNIFER:

Non ho l’età

Non voglio mica la luna

Come Saprei

Sincerità

SAMANTHA:

Vacanze Romane

Dimmi quando quando quando

Luce (Elisa)

CRISTINA:

Almeno tu nell’universo

Ciao Amore

Come Saprei

Bisogna saper perdere

GIORGIO:

L’immensità

L’anno che verrà

Su di noi

Due vite (M.Mengoni)

DOMENICO

Con te partirò

Sei bella da morire

Grande Amore

Rumore

LUCIO:

Gli Amori (T.Cutugno)

Uomini Soli

Non mi avete fatto niente (Moro)

Bisogna saper perdere

ROMANO:

La nevicata del ‘56

Soldi

Un brano dei Maneskin a piacere

Rumore

AMILCARE e PIER:

Due brani a scelta, classici della musica italiana e un monologo brillante

La storia

La guerra è finita da pochi anni, e il destino del Casinò di San Remo è incerto. Da uno dei due direttori sorge l'idea audace di creare qualcosa di rivoluzionario: il primo "Festival della Canzone Italiana". Il 1951 segna l'inizio di questa avventura che, nonostante gli umili inizi, cresce rapidamente in popolarità. E da una radio locale, il Festival si spinge sulla scena nazionale grazie alla televisione, diventando l'evento più importante del panorama televisivo italiano. Questa è in breve l’incredibile storia, del Festival di Sanremo.

Molti anni dopo, una voce misteriosa, convoca un gruppo di ragazzi proprio a San Remo per una audizione.

Attraverso le voci sorprendenti di questi giovani protagonisti, viaggeremo nel tempo, esplorando le canzoni e gli aneddoti più memorabili della storia di Sanremo.

In questo spettacolo, seguiremo il percorso affascinante di questo gruppo, i veri protagonisti della storia di “Sanremo Musical”. Attraverso le loro emozioni, storie e sogni, il musical si sviluppa, intrecciando le melodie indimenticabili del Festival con le immagini di un'Italia in continua trasformazione.

Scopriremo insieme il fascino dietro ogni nota, l'energia che ha alimentato la crescita del Festival e il richiamo irresistibile che ha attirato il pubblico a questo evento monumentale italiano. “Sanremo Musical” è una storia avvincente, un viaggio attraverso la musica, l'amore e la passione che hanno reso il Festival un'icona immortale.

