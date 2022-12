A "Teatro per Ridere" e "Teatro Civile", tutti gli spettacoli a Legnaro

A "Teatro per Ridere" e "Teatro Civile" è la nuova rassegna teatrale 2023 proposta da Parrocchia, Scuola e Comune di Legnaro (con un ringraziamento particolare all'assessorato alla cultura).

«Proponendo questi eventi vogliamo rivolgere un pensiero a tutti quanti desiderino vivere un tempo sereno in comunità condividendo lo spazio del teatro. Come diceva Grotowski "Il teatro non è indispensabile. Serve ad attraversare le frontiere fra te e me". Il tempo della relazione passa anche attraverso proposte significative che vedono l'alternarsi di grandi attori sul palcoscenico legnarese. non mancare, ci mancheresti!».

A teatro per Ridere e non solo..

18esima rassegna di teatro 2023

La compagnia teatrale teatro delle Arance

di San Dona di Piave (VE)

Sabato 28 gennaio 2023

“I promossi sposi”

Commedia spassosa che riporta in scena i personaggi originali del romanzo, rivisitati e ripresentati

in modo civerrenta e vivaco

https://www.teatrodellearance.com/

di San Dona di Piave (VE)

Sabato 11 febbraio 2023

“La casa in tel canal”

La classica commedia goldoniana arricchita dallo stile inconfondibile di Giovanna Digito con azzeccati motivetti musicali cantati.

https://www.teatrodellearance.com/

di Piovene Rocchette (VI)

Sabato 25 febbraio 2023

“Impossibile nar d'accordo”

Impossibile nar d'accordo... la vita nel condominio armonia

https://www.pioveneteatro.altervista.org/



di e con Alessandro Albertin

Giovedì 2 marzo 2023

"Perlasca. Il coraggio di dire no"

Salvare dalla deportazione

Quanti più ebrei possibile

Giovedi 9 marzo 2023

"Malabrenta"

Protagonisti sono giovani semplici, sfuggiti a un destino in fabbrica, abituati al "tasi sempre"

di e con Ivan di Noia

Giovedì 16 marzo 2023

“Io sono stato”

Memoria di chi ha dato la vita per la difesa del significato più nobile della parola "Stato"

Dove

Cinema teatro Aurora Legnaro

Piazza Papa Giovanni XXIII, 2

Ingresso

Ingresso 8 euro

Inizio spettacoli ore 20.45

A spettacolo iniziato non sarà possibile l'ingresso in sala

Per informazioni e prenotazione

Paola 347 922 3669 | Maurizio 335 772 3576

Info web

https://www.facebook.com/cplegnaro/

