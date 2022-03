Riportare a teatro le scuole, continua la rassegna “Esserci” dedicata a bambini e ragazzi

Prosegue la stagione 21/22 del Teatro Ragazzi Padova, intitolata Esserci, che coinvolge il Piccolo Teatro Don Bosco, alcune scuole di Padova e provincia e l’Atelier Panzuto. Un progetto nato per far vivere a bambini e ragazzi l’esperienza del teatro, che con i suoi tanti linguaggi racconta e analizza tematiche a loro vicine: le storie degli spettacoli in programma e i loro personaggi parleranno di inclusione, crescita e cambiamenti, diversità, mondo digitale e molto altro.

“Esserci è come ricominciare a vivere nell’isola di Prospero, meraviglioso frutto dell’immaginazione, protagonista de La Tempesta di William Shakespeare”, sottolinea Antonio Panzuto, Direttore Artistico del progetto con la collaborazione di Flavia Bussolotto.

Esserci: le nostre proposte al piccolo teatro

La stagione teatrale coinvolge compagnie da tutta Italia e viene ospitata al Piccolo Teatro Don Bosco di via Asolo. Tra gli spettacoli che si segnalano: il 16 marzo per le scuole primarie e secondarie di primo grado ci sarà “Sei personaggi più uno, in cerca di amore” dell’Associazione Ottavo Giorno, in cui talenti artistici con o senza disabilità daranno una lettura intimistica del celebre dramma di Pirandello; il 23 marzo “Vorrei essere libero – le parole nuove di Giorgio Gaber”, la nuova produzione di Nicola Lotto / Tam Teatromusica che, accompagnato dalla sua chitarra e alcuni video dell’epoca, racconta ai ragazzi delle scuole superiori il passaggio dalla televisione e dalla “canzonetta” alla nascita del Teatro Canzone; il 27 aprile sarà proposto alle scuole primarie e secondarie di I grado “Alberto Manzi: storia di un maestro” di Tib Teatro, lo spettacolo segnalato tra i “best of” del Teatro Ragazzi che ripercorre la biografia del Maestro Manzi; il pluripremiato spettacolo di Tam Teatromusica “Anima blu – dedicato a Marc Chagall” con Flavia Bussolotto e Marco Tizianel per le scuole primarie andrà in scena il 29 aprile; infine, la danza sarà protagonista di “Pinocchio Game” il 10 maggio: Con.Cor.D.A./Movimentoinactor rilegge la celebre storia di Collodi per le scuole primarie e secondarie: il celebre burattino è un bambino contemporaneo che viene risucchiato dal computer mentre è alle prese con un videogame.

Progetti speciali

Nell’anno dell’inserimento dei cicli affrescati del XIV di Padova nella World Heritage List dell’UNESCO, non poteva mancare un progetto speciale dedicato a Padova e alla sua pittura del Trecento che la rende famosa in tutto il mondo. Teatro Ragazzi Padova dedica a Padova Urbs Picta alcuni progetti, tra cui “Medit’azioni – dagli affreschi di Giotto a Padova” di Tam Teatromusica. Il lavoro di teatro carcere, destinato agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado consiste nella visione di video-messaggi dei detenuti del carcere Due Palazzi, attraverso l’incontro con gli affreschi di Giotto. Dopo la visione, si apre uno spazio di approfondimento e riflessione condivisa a partire dai contenuti delle Medit’Azioni e dal loro percorso di creazione.

Le opportunità

Il direttore artistico Antonio Panzuto tornerà ad aprire il suo Atelier per il progetto speciale “Le mille e una notte – breve viaggio sul fiume delle storie” dal 3 al 6 maggio; lo spettacolo sarà accompagnato da incontri e piccoli workshop all’aperto, nel Giardino delle Betulle, offrendo la possibilità ai bambini delle scuole primarie di costruire e creare piccoli oggetti, disegnare città immaginarie e deserti rossi.

Informazioni generali

Nel rispetto delle disposizioni anti-covid, l’accesso in teatro è consentito esclusivamente con l’utilizzo della mascherina FFP2 per tutti coloro che hanno compiuto il sesto anno di età. Inoltre, per agevolare le scuole, la capienza massima del teatro sarà mantenuta al 50%.

Il costo del biglietto è di euro 6 per gli spettacoli a teatro; i progetti speciali hanno un costo di euro 7,00 a bambino; gratuito per insegnanti, educatori, accompagnatori e alunni certificati.

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando l’Ufficio Teatro Scuole / Tam Teatromusica ai numeri 049 654669/049 609475 o all’indirizzo di posta elettronica teatroragazzipadova@gmail.com.

Alle scuole viene inoltre offerto un servizio trasporti con tariffe agevolate.