TedxPadova: tanti gli speaker che parleranno di “Identità”

Il tema dell’identità occupa oggi una posizione centrale all’interno del dibattito filosofico e sociologico contemporaneo, 13 speaker dal bollino rosso ci proporranno la loro visione. Si parlerà di architettura, bellezza, privacy, senso di appartenenza. Ed è proprio la parola «IDentità», in tutte le sue declinazioni, il tema al centro della settima edizione di TEDxPadova. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre al Cinema Porto Astra, ma non è solo questa l’unica novità dell’edizione 2020.

Una edizione ibrida

Una edizione ibrida, che propone l’evento live in una sola sala con gli speaker sul palco e la trasmissione in diretta streaming sul grande schermo nelle altre 7 sale. Una soluzione che permetterà di accogliere la community del TEDxPadova in completa sicurezza. Per il quinto anno consecutivo l’iniziativa è sostenuta da Crédit Agricole FriulAdria, che non ha voluto far mancare il proprio appoggio al TEDxPadova in questo periodo reso complicato dalla pandemia.

Gli speaker

A partire dalle ore 15, presentati dal noto volto televisivo Caterina Balivo, da oltre vent’anni uno dei sorrisi più belli della televisione italiana, digital e web influencer è impegnata attivamente nel sociale e a favore delle iniziative green legate alla tutela dell’ambiente.

13 speaker: 6 donne e 7 uomini saliranno sul palco di TEDxPadova.

Chiara Obino, apneista italiana che ha vinto praticamente tutto nella sua categoria: medaglia d’oro, d'argento e di bronzo ai Campionati del Mondo e tre record mondiali. Tra le cinque donne al mondo che hanno raggiunto i 100 metri sott’acqua, è stata insignita Medaglia d’Oro al valore sportivo dal CONI.

Emilio Casalini, il giornalista e scrittore padovano. Nel 2012 ha vinto il Premio giornalistico Ilaria Alpi con un'inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti e il Premio Giornalistico Enzo Baldoni nel 2010 con un documentario sulla condizione dei giovani in Iran. Oggi si occupa di strumenti di narrazione delle identità dei territori e di come creare delle destinazioni dove comunità competenti gestiscano in prima persona il proprio territorio e costruiscono il proprio futuro. Direttore creativo del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca è ideatore e conduttore del programma “Generazione Bellezza” andato in onda su Rai3

Cino Zucchi, Professore ordinario al Politecnico di Milano e visiting professor in Housing and Urbanization al Gsd di Harvard, progettista nel campo dell’architettura e del disegno urbano, con particolare accento sul rapporto tra innovazione e interpretazione del contesto

Antonella Chadha Santuccione, medico che vive e lavora a Zurigo, Co-fondatrice e CEO del Women's Brain Project, esperta di medicina di genere, con una particolare attenzione all’ Alzheimer, vincitrice del World Sustainability Award 2020 per l'eccezionale contributo al raggiungimento di una medicina di precisione partendo dall’analisi delle differenze di sesso e genere.

Gerry Grassi Specialista in Psicoterapia Breve Strategica e Ipnosi Ericksoniana è specializzato anche in persuasione, neuro-marketing, comunicazione non verbale e decodifica delle micro espressioni facciali (ESAC). È Co-Fondatore del Centro di Ricerca in Psicologia e Comunicazione Strategica T.I.B. (Terapie Innovative Brevi). È anche Co-Fondatore dell’agenzia Digitalfool che offre supporto ai professionisti e alle imprese al fine di costruire o ricostruire la propria identità utilizzando il mix web e la psicologia, ha lavorato come esperto e coach per @Skyuno e Rai Uno Rai Uno Officiale, accanto ad attori e presentatori di richiamo.

Andrea Pezzi Laureatosi in psicologia ad indirizzo filosofico presso l’Università San Pietroburgo, diventa presto conduttore e autore televisivo per MTV, Mediaset e Rai, contribuendo a rivoluzionare il linguaggio della televisione italiana. Autore di quattro libri tra cui ‘Fuori programma” e “Io sono” ha dato vita negli ultimi quindici anni a diverse iniziative imprenditoriali tra cui: GoalScout, OVO, TheOutplay. Nel 2014 fonda Myintelligence di cui é Executive Chairman, una realtà che opera in 30 paesi e che sta rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono i loro budget pubblicitari, fornendo soluzioni tecnologiche che favoriscano il processo di in-housin del digital adverting in tutti i settori del mercato.

Paolo Possamai Direttore dei quotidiani veneti del Gruppo GEDI, il mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi, La Nuova di Venezia e Mestre. Nella sua carriera ha diretto anche altri quotidiani (tra cui “Il Piccolo” di Trieste), é stato cronista politico a Il Mattino di Padova e ha pubblicato i suoi articoli sui quotidiani locali del Gruppo Espresso. Numerosissime le sue collaborazioni sia con prestigiosi quotidiani nazionali che, in ambito radiotelevisivo, con Rai Storia e Radio3 Rai per il programma “Prima Pagina”. Membro della giuria del premio internazionale di giornalismo #Luchetta, del comitato scientifico dei festival Trieste Next, Città Impresa, Galileo Innovactor è anche autore di saggi sull'economia e di libri dedicati al Nordest.

Emanuele Alecci Presidente del CSV provinciale di Padova. Fin da giovane è attivo nell’associazionismo ecclesiale a Padova, la promessa verso l’impegno sociale lo porterà ad essere in prima linea in aiuto alle popolazioni terremotate dell’Irpinia negli anni ‘80.

Dal 1995 al 2000 è Presidente del Consiglio di Amministrazione del SEEF (Servizi per l'età evolutiva e la Famiglia di Padova) promuovendo nuovi servizi a favore dei minori in stato di disagio e abbandono. É stato, consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e animatore delle Conferenze Nazionali delle Organizzazioni di volontariato.

Danika Mori La sua carriera si forma assieme a quella del suo compagno quando iniziano a creare video per adulti in modo amatoriale. Negli ultimi tre anni l’attività si trasforma in una professione e oggi il loro canale ha raggiunto più di un miliardo di visite sul web.

Danika e il suo compagno hanno costruito il loro impero digitale mostrandosi con naturalezza tramite i loro contenuti e le reti sociali. Il suo ruolo oggi è anche quello di farsi promotrice di un'immagine slegata dagli stereotipi del settore, sostenendo invece una più aperta comunicazione sulla sessualità, sull'educazione sessuale e sull'accettazione e regolarizzazione del sex worker.

Hazal Koyuncer - Rappresentante della Comunità Curda in Italia è cittadina turca del gruppo etnico curdo, arriva in Italia, in Lombardia, a metà degli anni ‘90 con la prima diaspora del popolo curdo. Frequenta qui le scuole superiori in Italia e successivamente si trasferisce in Svezia, dove si laurea in Giurisprudenza a Stoccolma. In passato è stata attivista del movimento delle donne in Medio Oriente, attualmente invece vive e lavora a Milano dove è portavoce della comunità curda in Italia e responsabile nazionale del CUB (Confederazione Unitaria di Base) - Immigrazione.

Flavio Nappi - CEO & Founder “@Mammapack - La Spesa Online per gli Italiani all'Estero” - Napoletano d’origine ma parigino d’adozione, nel 2010 ha conseguito un Master in Management alla Business School ESCP Business School con specializzazione in Entrepreneurship. Da un’idea del 2015, lancia con Romolo Ganzerli la start-up MammaPack - La spesa online dall’estero, al giusto prezzo., che in poco più di un anno di attività, ha servito più di 10mila clienti (+ 25mila MammaPack) in 20 Paesi Europei.

Annalisa Stupenengo - President Powertrain di CNH Industiale e AD di FPT Industrial - Nella sua carriera ha sempre ricoperto ruoli di grande responsabilità e complessità, come: Senior Vice President Purchasing di CHN, Head of Group Purchasing EMEA Region per Fiat Chrysler e Chief Purchasing Officer di CNH.

Claudia Sandei Professore Associato di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Padova, dove insegna Diritto commerciale e Diritto industriale e delle nuove tecnologie. Avvocata ed esperta di nuove tecnologie, è Direttrice dell’ Innovation and Technology Law Lab e del Digital Law Network. Membro della Redazione di alcune prestigiose riviste (Rivista di Diritto Civile e Giurisprudenza Commerciale) nonché di alcuni progetti di ricerca internazionale è anche Co-curatrice di un volume sul Diritto del Fintech. Attualmente titolare di un progetto di ricerca e di una borsa di ricerca in materia di blockchain per le applicazioni industriali nel settore energy, food, art e finance, è infine membro del Comitato spin-off e della Commissione Brevetti dell'Università degli Studi di Padova , e advisor del Gruppo di lavoro rettorale “I Corsi Estivi”.

Le performance

Saranno presentati due performance, una musicale, affidata al musicista di fama internazionale Tommaso Capellato e una artistica dedicata a Padova realizzata da Elena Andreato per i luoghi iconici e identitari della città.

Il supporto

Anche per questa settima edizione TEDxPadova ha ottenuto i patrocini di Università degli Studi di Padova, Comune di Padova e APS Holding, ed è supportata come main partner da Crédit Agricole FriulAdria e come official partner da PWC e Despar.

TEDxPadova rientra tra gli eventi di Galileo Festival, Settimana della Scienza e dell’Innovazione.

Tutte le info su speaker ed evento sul sito www.tedxpadova.org.