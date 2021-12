“Tempo presente 2021/22”, tutti gli spettacoli della rassegna al teatro Quirino De Giorgio di Vigonza

#TEMPOPRESENTE nato 3 anni fa (interrotto dalla pandemia) e dedicato alla Scena Contemporanea curato da Cristina Palumbo per Echidna (l’ Associazione Culturale con la missione di promuovere performing arts+ welness culturale+luoghi).

7 appuntamenti + 2 dedicati alle famiglie e 1 dedicato alle scuole medie inferiori di Vigonza. Per l’Assessore alla Cultura M. Catia Facco «gli spettacoli proposti nella rassegna 2021/2022 "#TempoPresente” tracciano un percorso che si snoda facilmente tra riflessioni a volte tragiche, a volte ironiche, a volte divertenti, ma mai banali. Con 9 spettacoli abbiamo esagerato proprio per restituire e restituirci in parte quello che abbiamo perso con il periodo di restrizione pandemica. Ci auguriamo così di rispondere ai desideri molteplici del nostro pubblico».

La scelta degli spettacoli descrive il desiderio di portare autori e interpreti di grande valore e esperienza che hanno scritto e riscritto storie importanti e necessarie per il nostro attuale sentire. Artisti che hanno scelto di fare la loro parte nel presente. «Ritornare a teatro in presenza è per i cittadini una rinnovata conquista di socialità e di crescita per cui vale la pena uscire dalle routine delle relazioni mediate da schermi, online social web etc etc, con fiducia ma con mascherina e distanziamenti. Tornare a essere curiosi e desiderare di venire sorpresi, emozionati, divertiti “spiazzati” da quel che accade sul palcoscenico, sentire il cuore la pancia la mente che reagiscono a volte in modo sconosciuto, essere disponibili a storie e linguaggi di un arte antichissima ma capace di anticipare e interpretare il nostro presente di persone e di società “ Servono piccoli/grandi atti di coraggio e di generosità». (Cristina Palumbo)

Apre la storia di Novecento - scritta da Alessandro Baricco e magistralmente interpretata da Eugenio Allegri - il pianista pieno di talento che pur vivendo un’esistenza avventurosa mai ha trovato il coraggio di scendere dalla nave pur riuscendo a cogliere le anime del modo attraverso la sua grande musica jazz. Un profilo umano di grande verità e attualità. Un “classico” del teatro italiano firmato da Gabriele Vacis, talmente necessario d a non mostrare stanchezza ma anzi, essenzialità e perfezione per i 25 anni e più di vita.

(domenica 28 novembre 2021 ore 18.30)

Giuliana Musso premio Cassino e premio Hystrio 2017 e ora premio ANCT, porta Mio Eroe (domenica 5 dicembre 2021 ore 18.30) sulle madri di soldati italiani nella guerra in Afghanistan: oggi a guerra finita, con i nuovi scenari disperati che la gente afghana sta vivendo questa “… dolorosa eppure poetica confessione che diventa denuncia etica e politica di tre donne, madri di militari morti durante la guerra in Afghanistan. Il suo modo di fare teatro, che nasce dall'indagine della realtà, conferma la coerenza, la costanza e la grande professionalità di un'artista che non ha mai smesso di osservare il mondo, suggerendoci - grazie alle testimonianze che trasferisce in scena e senza dare giudizi - di guardare le persone negli occhi e di ascoltare le loro storie, perché il teatro è anche condivisione sincera e autentica del pensiero.” In questa occasione saranno disponibili i libri di Giuliana Musso da poco pubblicati, e potremo conoscere direttamente l’opera drammaturgica di Giuliana Musso. Giuliana Musso | Trilogia collana Teatro

Lo spettacolo scritto da Gabriele Vacis e Lella Costa Intelletto d’Amore - Dante e le donne, in scena Lella Costa, diverte e non solo “intellettualmente” nel sottolineare come le donne, nella Divina Commedia così come oggi, sanno e possono assumere ruoli di guida anche spirituale. “ Nella divina commedia i personaggi femminili non sono molti. Ma quelli che ci sono, sono determinanti. Basti dire che ad accompagnare Dante nel Paradiso è Beatrice. Scelta coraggiosa perche la donna, in questo modo assume un ruolo sacerdotale, giuoda spirituale che precede un uomo nel cammino verso la salvezza. Uno scandalo per il medioevo del somma Poeta. Ma anche oggi, in fondo. Il racconto sceglie alcune tra le donne di Dante e le fa parlare direttamente al pubblico, in modo confidenziale, da prospettive insolite“(Gabriele Vacis) La narrazione messa in scena pur essendo fedele al vero storico, si muove tra gioco e ironia. (giovedi 16 dicembre 2021 ore 21 )

Il grande lascito teatrale culturale e politico di Dario Fo è il Mistero Buffo oggi portato in scena da Matthias Martelli interprete di grande talento e coraggio. Pur adottando il genere dei giullari medioevali, Martelli anche grazie alla regia di Eugenio Allegri, porta in scena una lingua fisica ricostruita con suoni, onomatopee, ritmo, mimica e gestualità, passando continuamente da narrazioni a personaggi, dalla comicità all’azione drammatica, alla poesia. (domenica 23 gennaio ore 18.30) Mistero Buffo è considerato il capolavoro di Dario Fo. Eugenio Allegri dirige Matthias Martelli nella riproposizione di quest'opera straordinaria: l'attore è solo in scena, senza trucchi, con l'intento di coinvolgere il pubblico nell'azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. l'ideologia trionfante del tempo dimostrandone l'infondatezza.

Soggetti Smarriti è un esempio di qualità rigore e coraggio, nella compagine regionale delle compagnia semiprofessionali. Pluripremiati per i lavori e gli interpreti, spiccano con La presidentessa testo tradotto,adattato e diretto da Mariarosa Maniscalco, un salto verso l’attualità pur utilizzando una commedia di vaudeville intricata e molto divertente nel riprodurre fatti di corruzione che purtroppo popolano le cronache quotidiane. (domenica 13 febbraio 2022 ore 18.30) La vita scorre tranquilla e un po' monotona nel borgo provinciale di Gray, tra qualche partita a carte e poche soddisfazioni professionali e familiari... Ma se quasi contemporaneamente piombano in casa del Presidente del Tribunale un'avvenente attricetta di varietà e l'apparentemente irreprensibile Ministro della Giustizia, ecco che le vicende si complicano, i ruoli si confondono e gli equivoci si amplificano, trascinando i protagonisti fin negli austeri palazzi governativi di Parigi, in una girandola di scoppiettante comicità che trascinerà tutti verso il lieto fine.

Tante emozioni con Silvia Gribaudi coreografa-danzatrice pluripremiata in scena con Siro Guglielmi Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo che con Graces portano ”una piece leggera ma intelligentemente pensosa”. Cos’è la bellezza? Come si manifesta? Da queste domande è nato lo spettacolo, da una ricerca sul tempo dell’umorismo, sulla serietà del gesto che genera la risata, sul corpo e dal suo valore estetico Con ironia scapricciata gioca su convenzioni di genere – femminile e maschile, quotidianità e ideale – nutre e alleggerisce i nostri cuori. (domenica 6 marzo 2022 ore 18.30) Danza & Danza _2019_premio / Motivazione Giuria : «Con Graces Silvia Gribaudi continua la sua investigazione sul tema della bellezza mettendo a diretto confronto – anche in un sagace gioco di convenzioni legato ai ‘generi’ – femminile e maschile, quotidianita? e ideale, danza praticata e danza idealizzata. Qui tre svettanti barbuti danzatori si contrappongono, mischiano, giocano con la stessa Gribaudi, epitome della normalita? sica non disciplinata e a?ge?e. Brevi sequenze coreografate, dove si passa da una citazione accademica a un ‘numero’ da show televisivo, si alternano a dialoghi con il pubblico per rivendicare ganci intellettualistici, il tutto costruito con una ironia scapricciata che alleggerisce i cuori. Sotto sotto, pero?, serpeggia una sagace satira non solo dell’attuale costume sociale ma anche a certi vezzi della danza di oggi, che l’autrice non manca di beccare. Ed e? questo che da? solidita? a una pie?ce leggera, si?, ma intelligentemente pensosa».

Gli appuntamenti dedicati ai ragazzi e alle famiglie giocano su sentimenti e allegria : la storia di due bimbi che aspettando di nascere immaginano il mondo che sarà C’era 2 volte 1 cuore di TIB Teatro regia di Daniela Nicosia : Una finestra nel cielo azzurro… Due bimbi aspettano di nascere, aspettano con fiducia… e immaginano il mondo che sarà … Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: la fioritura improvvisa di un albero di pesco; la luna, grande come una barca, dalla quale lasciarsi trasportare; una valigia da cui gemmano rose e farfalle… Elementi naturali fortemente evocativi, forme riconoscibili dai bambini, che sviluppano il loro immaginario e - insieme all’armonico elemento pittorico dato dal graduale ingresso del colore, alle musiche dolcissime di Jacques Brel e Charles Trenet - incantano i piccoli, mentre emozionano i grandi. Piccole magie, nell’attesa della meraviglia, della bellezza che verrà. Sì, verrà! (6 febbraio ore 16.30).

Quale principio vitale tiene tutt’oggi in vita la fiaba di Cappuccetto Rosso? 5 attori-chirurghi, tra cui la vigontina Francesca Boldrin, sezionano la storia e nella sfida di narrare ognuno la propria versione dei fatti, entrano in un vero e proprio loop in Attenti al Loop anatomia di una fiaba della compagnia Sclapaduris, alla ricerca del principio vitale che l’ha conservata intatta fino a oggi. Ma se la storia non fosse esattamente così come ci hanno sempre raccontato? Se le sue viscere fossero state manomesse, deformate, deviate? Chi può dire quale fosse il suo corpo originario? Quale storia vogliamo oggi tramandare? Quesiti che spingono i protagonisti a una continua sfida, per narrare a un conteso microfono la propria versione dei fatti, come se nelle loro parole si agitasse segretamente l’anima di ognuno dei personaggi. (27 marzo 2022 ore 16.30 – 28 marzo ore 9.30)

Infine, un atto d’amore verso il Borgo storico di Vigonza: Luca Scarlini con un testo inedito: Il canto del futuro immaginario: un racconto per Vigonza 1° assoluta – opera originale, in scena in chiusura il 26 marzo 2022. Il ‘900 è stato il secolo delle utopie architettoniche e a Vigonza, nella visione di Quirino De Giorgio, il borgo avrebbe dovuto unire campagna e città, sotto il segno di una funzionalità che non tradisse la natura. La costruzione ha seguito il destino di numerose altre avventure architettoniche nate sotto il regime, rimosse a lungo, messe da parte, o trasformate. Il racconto di Scarlini porterà al centro la visione di Quirino de Giorgio della città immaginaria futura che fa un balzo dalla campagne malariche fino al XXI secolo, narrando anche altre città utopiche - con la fantascienza romanzesca del tempo, il Futurismo veneto e con i progetti padovani degli anni ’30 - per narrare di un luogo, della sua memoria, e del rimosso che ne ha colpito a lungo la vita.

In breve

Teatro Quirino de Giorgio - Vigonza (PD)?

Biglietti

12 euro intero – 10 euro ridotto per “Mistero buffo”;

10 euro intero – 8 euro ridotto per “La presidentessa”, “Graces”, “Il canto del futuro immaginato”.

5 euro intero (adulti) – 2,50 euro ridotto (ragazzi fino ai 13 anni) per “C'era 2 volte 1 cuore”, “Attenti al LooP”.

Biglietto ridotto per: abbonati alle stagioni 2019-20 e 2020-21 (con assegnazione del posto), residenti, soci Coop, insegnanti, minori di 25 e maggiori di 65 anni, iscritti al Belvedere Lab

Ingresso gratuito per ragazzi fino ai 14 anni

Vendita on line

www.eventbrite.it

Info e prenotazioni

info@echidnacultura.it

tel 3711926476 (orari ufficio)

Biglietteria

il giorno dello spettacolo un'ora prima dell'inizio

Info: 3409446568 (il giorno di spettacolo)

Ingresso con mascherine chirurgiche, disinfezione delle mani, esibizione Green pass.

Al termine di ogni spettacolo, 15 minuti “ a caldo” con gli artisti protagonisti e nel foyer del Teatro, le Botteghe del Borgo esporranno di volta in volta alcune creazioni e azioni artigianali.

In sala si starà con mascherina e mani disinfettate e anche distanziati, per non rinunciare al teatro!

https://www.echidnacultura.it/

Info web

Programma

Domenica 28 novembre ore 18.30

Eugenio Allegri

“Novecento”

di Alessandro Baricco

Allegri è solo in scena a monologare sui casi, tutti straordinari, del leggendario pianista sull’oceano, ma sembra che sul palco ci siano anche tutti i personaggi che via via vengono evocati. Negli anni a cavallo delle due guerre mondiali, abbandonato sulla nave dai genitori e ritrovato sopra un pianoforte da un marinaio, Novecento trascorre tutta la sua esistenza a bordo del Virginian, senza trovare mai il coraggio di scendere a terra. Impara a suonare il pianoforte e vive di musica e dei racconti dei passeggeri. Sul grande transatlantico, Novecento riesce a cogliere l’anima del mondo, e la traduce in una grande musica jazz. Uno spettacolo divenuto ormai un classico del teatro. Un classico, perché a distanza di 25 anni, il linguaggio è ancora sorprendentemente moderno: “Chi viene a vederlo per la prima volta – ha avuto modo di spiegare Allegri in una recente intervista a Teatro e Critica - mi dice che ha la sensazione di trovarsi di fronte a uno spettacolo nato oggi. Il classico è una cosa su cui non si deposita la polvere”. Portato in scena per la prima volta ad Asti nel 1994,

“Novecento – ha continuato l’artista - si porta dentro un mistero, che mi offre terreno perché io possa continuare a lavorare sulle parole, sulla presenza, sull’uso dello spazio, delle traiettorie, sulla rievocazione dello scarto del tempo: dare corpo al linguaggio del teatro. Non è detto che tutti gli spettacoli debbano essere misurati su questo ma se sei da solo in scena non puoi esimerti dall’esprimere tutte le possibilità, ulteriori rispetto a quelle del teatro di narrazione. In Novecento c’è un grande lavoro di interpretazione, ma soprattutto di rappresentazione: devi tendere a far vedere al pubblico quello che la scenografia non ha”.

Domenica 5 dicembre ore 18.30

Giuliana Musso

“Mio eroe”

con la complicità di Alberto Rizzi scene e assistenza Tiziana De Mario musiche eseguite da Andrea Musto direzione tecnica Claudio "Poldo" Parrino produzione La Corte Ospitale



Il tema è la guerra contemporanea, il soggetto è ispirato alla biografia di alcuni dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001- 2014), la voce è quella delle loro madri. Le madri testimoniano con devozione la vita dei figli che non ci sono più, ne ridisegnano il carattere, il comportamento, gli ideali. Costruiscono un altare di memorie personali che trabocca di un naturale amore per la vita. Cercano parole e gesti per dare un senso al loro inconsolabile lutto ma anche all’esperienza della morte in guerra, in tempo di pace. Nell’alveo di questi racconti intimi, a tratti lievi a tratti drammatici, prende però forza e si fa spazio la voce della madre. Da sempre sequestrata nello spazio dei sentimenti, esce dagli stereotipi, e si pone interrogativi sulla logica della guerra, sull’origine della violenza come sistema di soluzione dei conflitti, sul mito dell’eroe e sulla sacralità della vita umana. PREMIO CASSINO OFF 2017 dalla motivazione della Giuria (…) Il suo modo di fare teatro, che nasce dall'indagine della realtà, conferma la coerenza, la costanza e la grande professionalità di un'artista che non ha mai smesso di osservare il mondo, suggerendoci - grazie alle testimonianze che trasferisce in scena e senza dare giudizi - di guardare le persone negli occhi e di ascoltare le loro storie, perché il teatro è anche condivisione sincera e autentica del pensiero.

Al termine dello spettacolo, Giuliana Musso è disponibile a firmare i suoi libri esposti in ingresso

Venerdì 16 dicembre ore 21

Lella Costa

“Intelletto d’amore - Dante e le donne”

regia Gabriele Vacis

Il racconto scritto da Gabriele Vacis e Lella Costa sceglie alcune delle donne di Dante e le fa parlare direttamente al pubblico, in modo confidenziale, da prospettive “insolite”. Nella Divina commedia i personaggi femminili non sono molti. Ma quelli che ci sono, sono determinanti. Basti dire che ad accompagnare Dante nel paradiso è una donna: Beatrice. Scelta coraggiosa, perché la donna, in questo modo, assume un ruolo sacerdotale, guida spirituale che precede un uomo nel cammino verso la salvezza. Uno scandalo per il medioevo del sommo poeta. Ma anche oggi, in fondo. Il racconto scritto da Gabriele Vacis e Lella Costa sceglie alcune tra le donne di Dante e le fa parlare direttamente al pubblico, in modo confidenziale, da prospettive “insolite”. Naturalmente c’è Beatrice, ideale dell’amore puro del poeta, ma anche di tanta gente da settecento anni in qua. E poi c’è Francesca che finalmente ci spiegherà perché Dante l’ha mandata all’inferno insieme al suo Paolo. Ci sarà Taibe, la prostituta delle Malebolge, costretta ad annaspare nel letame per un motivo ben diverso da quella che è stata la sua “professione”. E Gemma Donati, la moglie del poeta, madre dei suoi figli, che spiegherà come si convive con l’ideale amoroso di tuo marito, se non sei tu. La narrazione delle protagoniste della vita artistica e privata del poeta si muove tra gioco e ironia, tenendosi sempre fedele al vero storico e alla larga dalla parodia. Gabriele Vacis

Domenica 23 gennaio ore 18.30

Matthias Martelli

“Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame

produzione: Compagnia Enfi Teatro regia: Eugenio Allegri

durata 90 minuti senza intervallo

Mistero Buffo è innanzitutto la possibilità di ritrovare una nuova visione del mondo: quella della storia fatta dal popolo, vissuta e raccontata dal popolo stesso in opposizione alla storia ufficiale. In questo contesto il giullare era il giornale parlato del popolo. Attraverso la sua voce il popolo parlava in prima persona demistificando il sacro e il potere, utilizzando l’arma del riso e del grottesco. In questo senso Mistero Buffo non è una novità, ma fa parte della cultura europea da secoli, fin dal Medioevo. In esso Dario Fo recupera una delle pochissime tradizioni autentiche del teatro italiano.

Il lavoro affonda le sue radici in una forma di teatro che, attraverso la lingua corporale ricostruita col suono, con le onomatopee, con scarti improvvisi di ritmo, con la mimica e la gestualità spiccata dell'attore, passa continuamente dalla narrazione all’interpretazione dei personaggi, trasformandoli all’occorrenza dal servo al padrone, dal povero al ricco, dal santo al furfante, per riprodurre sentimenti, reazioni, relazioni, e tutte quelle altre cose che costituiscono quella rappresentazione sacra e profana chiamata Commedia.

Il grande lascito teatrale, politico e culturale di Dario Fo. Oggi tocca a Matthias Martelli riportare in vita quei personaggi e riconsegnarli, se possibile, all'eternità del teatro. L'attore è solo in scena, senza trucchi, con l'intento di coinvolgere il pubblico nell'azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Un linguaggio e un'interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali . Non siamo più negli anni ’70, il clima nel paese è completamente mutato, eppure la forza di Mistero Buffo è ancora la stessa.

Info web spettacolo

Domenica 6 febbraio ore 16.30

Teatro dei ragazzi e delle famiglie

Spettacolo consigliato dai 3 anni in poi -60’

Tib Teatro

“C’era 2 volte 1 cuore”

regia Daniela Nicosia

con Susanna Cro e Labros Mangheras/Solimano Pontarollo

voce narrante Maria Sole Barito

scene Marcello Chiarenza

dramaturg Susanna Cro

Una finestra nel cielo azzurro… Due bimbi aspettano di nascere, aspettano con fiducia… e immaginano il mondo che sarà… Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: la fioritura improvvisa di un albero di pesco; la luna, grande come una barca, dalla quale lasciarsi trasportare; una valigia da cui gemmano rose e farfalle… Elementi naturali, forme riconoscibili dai bambini, che sviluppano il loro immaginario e – insieme ai colori, alle musiche dolcissime - incantano i piccoli, mentre emozionano i grandi.

Info web spettacolo

Domenica 13 febbraio ore 18.30

Maria Rosa Maniscalco - Soggetti Smarriti

“La presidentessa”

Di C.M. Hennequin e P. Veber

traduzione, adattamento in tre tempi brevi e regia di Mariarosa Maniscalco

Con Gino Trevisiol, Pasquale Dota, Cristina Cioffi, Alda Capodaglio, Cinzia Mavaracchio Mariarosa Maniscalco, Alessandro Tognetti, Franco Favero, Francesco Busolin, Alberto Dalla Tor Nicola Nardi, Alduina Lunetti, Manuel Dovesi, Franco Favero, Laura Campagnol, Dino Zorzenon

Una pièce incredibilmente attuale, una commedia di vaudeville,che nel suo intricato meccanismo teatrale, permette di valorizzare al meglio le doti di ciascuno degli undici attori in scena e di farci riflettere, pur divertendoci, che in certi ambienti “niente è cambiato”.

Rappresentata per la Prima volta a Parigi nel 1912, questa brillante commedia vaudeville, ruota vorticosamente intorno al potere politico corrotto e a quello seduttivo, imposti da personaggi disposti a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi . Tutto ha inizio quando Gobette, soubrette parigina e senza scrupoli, che “ama per missione e non per passione”, giunge in provincia in casa dell'integerrimo Presidente del Tribunale che ordinerà di espellerla dopo una notte alquanto turbolenta, passata con il Giudice Istruttore.... mariarosa vittoria maniscalco

Info web spettacolo

Domenica 6 marzo ore 18.30

Silvia Gribaudi, Giacomo Citton, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo

“Graces”

coreografia Silvia Gribaudi drammaturgia Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti con Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo

disegno luci Antonio Rinaldi assistente tecnico luci Theo Longuemare direzione tecnica Leonardo Benetollo costumi Elena Rossi

Vincitore dell’azione collaborAction#4 2018/2019

Graces è un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817.

Cos’è la bellezza? Come si manifesta? Le grazie sono diventate canone estetico neoclassico, ma prima di ogni cosa incarnano gioia, splendore e prosperità. Il linguaggio di Silvia Gribaudi continua la sua ricerca sul tempo dell’umorismo e la serietà del gesto che genera la risata partendo da una totale dedizione e serietà del corpo. Dopo i successi di A Corpo Libero (2009) e R.OSA_10 esercizi per nuovi virtuosismi (2017), Silvia Gribaudi crea uno spettacolo per quattro performers, proseguendo la propria ricerca sul valore estetico, sociale ed intellettuale dello humour e del corpo.

DD_290_premio Motivazione Giuria : “Con Graces Silvia Gribaudi continua la sua investigazione sul tema della bellezza mettendo a diretto confronto – anche in un sagace gioco di convenzioni legato ai generi’ – femminile e maschile uotidianità e ideale, danza praticata e danza idealizzata ui tre svettanti barbuti danzatori si contrappongono mischiano giocano con la stessa Gribaudi epitome della normalità sica non disciplinata e g e. Brevi sequenze coreografate, dove si passa da una citazione accademica a un numero’ da show televisivo si alternano a dialoghi con il pubblico per rivendicare ganci intellettualistici il tutto costruito con una ironia scapricciata che alleggerisce i cuori Sotto sotto per serpeggia una sagace satira non solo dell’attuale costume sociale ma anche a certi vezzi della danza di oggi che l’autrice non manca di beccare Ed è questo che dà solidità a una pièce leggera s ma intelligentemente pensosa ”

Info web spettacolo

Sabato 26 marzo ore 21

Luca Scarlini

“Il canto del futuro immaginario: un racconto per Vigonza”

1° assoluta – opera originale

Il ‘900 è stato il secolo delle utopie architettoniche, spesso destinate a non avere seguito, o a restare incompiute, oppure cambiate di segno o senso. Vigonza, nella visione di Quirino De Giorgio, è un luogo che avrebbe dovuto unire campagna e città, sotto il segno di una

funzionalità che non tradiva le forme della natura. La costruzione ha seguito il destino di numerose altre avventure architettoniche nate sotto il regime, rimossa a lungo, messa da parte, o trasformata. Al centro Quirino De Giorgio e la sua visione della città immaginaria futura, che fa un balzo dalla campagne malariche al XXI secolo, narrando delle altre città utopiche del tempo in relazione con la fantascienza romanzesca del tempo, il Futurismo veneto e con i progetti padovani degli anni ’30, per narrare di un luogo, della sua memoria, e del rimosso che ne ha colpito a lungo la vita.

Luca Scarlini, storyteller , drammaturgo, scrittore e saggista , è uno scardinatore del pensare comune. Lo stupore di chi lo ascolta nasce dal fatto che Luca ha lavorato nel mondo del teatro in tanta parte del mondo per quasi trent'anni e la scena è il suo habitat naturale, in quanto drammaturgo di lunga storia e direttore di festival, possiede quella qualità che si richiede a chi è attore di professione.

Info web spettacolo

Domenica 27 marzo ore 16.30

Teatro dei ragazzi e delle famiglie

Compagnia Sclapaduris

“Attenti al LooP”

Anatomia di una fiaba

Spettacolo consigliato dagli 9 anni in poi – 60’

di e con Matteo Ciccioli, Letizia Buchini, Francesco Garuti,

Gloria Romanin, Francesca Boldrin

Cinque attori-chirurghi sezionano la fiaba di Cappuccetto Rosso, o ciò che ne resta, alla ricerca del principio vitale che l’ha conservata intatta fino a oggi. Ma se la storia non fosse esattamente così come ci hanno sempre raccontato? Se le sue viscere fossero state manomesse, deformate, deviate? Chi può dire quale fosse il suo corpo originario? Quale storia vogliamo oggi tramandare? Quesiti che spingono i protagonisti a una continua sfida, per narrare la propria versione dei fatti, entrando in un vero e proprio loop, dove più varianti della storia si confondono irrimediabilmente.

Info web spettacolo

