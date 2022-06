Tir aerografati da tutta Europa: appuntamento nel fine settimana a Montegrotto Terme 

Piazza Mercato a Montegrotto Terme sarà teatro nel fine settimana di una mostra molto particolare: saranno esposti un centinaio tir aerografati, provenienti da mezza Europa, con disegni di tutti i tipi, da Topolino alla Pantera Rosa passando per i volti di personaggi famosi. L'esposizione inizierà alle 15.30 di sabato 18 e durerà fino a mezzanotte per poi riaprire alle 10 della mattina successiva, domenica 19, e chiudere alle 20.

Ingresso

L'ingresso non sarà a pagamento ma chi visiterà la mostra potrà lasciare un contributo sia per Marcello, bimbo di 3 anni di Villafranca padovana nato con l'ipoplasia del femore, che necessita di un secondo intervento dopo un primo eseguito a Varsavia, sia per Elodie, bambina affetta da sindrome di Rett che necessità di terapie psicomotorie rimborsate solo parzialmente dal SSN. I tir, spesso dotati anche di interni molto lussuosi anche perché i camionisti li considerano come una seconda casa, saranno parcheggiati con le porte aperte e le persone potranno ammirare anche l’interno.

Tir

In esposizione, tra i pezzi particolari, ci saranno un camion di Topolino, lungo 18 metri, tutto aerografo con disegni di Walt Disney che ha all’interno all’interno dispensa caramelle per i bambini, un altro camion di proprietà dei fratelli Dal Prete può vantare un impianto audio da 15 mila watt, ci sarà un camion del calcio Napoli e uno dedicato a Diego Armando Maradona. E poi, bellissimo, quello tutto nero dedicato alla pantera nera. Per gli adulti ci sarà un truck con il fast food mentre per i bambini sarà a disposizione un gonfiabile.