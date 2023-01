A Claudio Scimone si intitola l’aula Magna del XI istituto comprensivo Antonio Vivaldi

scim«Come atto di riconoscenza e doveroso omaggio all’Uomo e al Musicista.» Con queste parole, Concetta Ferrara, dirigente scolastica della Scuola Secondaria di primo grado ad Indirizzo Musicale "A. Vivaldi", annuncia la scelta dell’11° Istituto Comprensivo Statale di dedicare al maestro Claudio Scimone l’intitolazione dell’Aula Magna.

La cerimonia

La cerimonia di titolatura si terrà giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 16 alla Scuola di via Cristoforo Moro n. 6, a Padova, alla presenza dell’assessore Andrea Colasio, di Clementine Hoogendoorn Scimone, moglie del defunto Maestro e di Giuliano Carella, attuale direttore dell’Orchestra de I Solisti Veneti, ideata da Scimone oltre 60 anni fa: orchestra d’archi tra le più longeve al mondo.

La felicità

«Questo omaggio ci riempie di felicità – racconta Clementine Hoogendoorn Scimone – perché Claudio si è speso tantissimo per i giovani». Claudio Scimone è stato un precorritore in tutti i campi culturali, ha anticipato tendenze musicali, ha ideato festival, realizzato eventi innovativi. Ed è sempre stato un grande paladino del binomio musica e giovani. Tanto da essere tra i primi ad organizzare e promuovere i concerti nelle scuole, unendo alla didattica il suo amore contagioso per la conoscenza. Avvicinava i ragazzi con la simpatia, raccontando i tanti aneddoti. Grande divulgatore, mai pedante, piuttosto curioso e affamato di novità. Un giovane tra i giovani.

Il maestro Giuliano Carella

Tra le tante iniziative a favore dei ragazzi il Maestro prevedeva sempre concerti o spettacoli di loro interesse e a prezzi ridotti. Tradizione sposata dal suo successore, il maestro Giuliano Carella: «I Solisti continuano nel solco della visione di Scimone organizzando ancora oggi i concerti per le scuole, invitando giovani solisti nelle loro stagioni più importanti e sostenendo il Concorso a lui dedicato. A Scimone va anche il merito di aver ideato l’Accademia de I Solisti Veneti con masterclass e borse di studio per giovani solisti. Accademia che tutt’oggi sforna veri e propri talenti».

Un talent scout

Scimone era anche un talent scout: fu lui a scovare Lucio Degani, tra i solisti più importanti in Italia. Scimone infatti ha da sempre inserito in orchestra giovani talentuosi che si sono poi rilevati grandi solisti. Ne è per l’appunto esempio Lucio Degani, entrato all’età di 18 anni nell’Orchestra dei Solisti Veneti, divenendo successivamente Primo violino.

La storia

Claudio Scimone fu inoltre per anni il Direttore del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Ma è stato anche docente ai Conservatori di Venezia e Verona. A lui anche il grande merito di aver portato alla ribalta Antonio Vivaldi, protagonista geniale della sua epoca, osannato in tutta Europa e caduto, durante l’Ottocento, nel totale oblio.

Si chiude il cerchio

Quella della Scuola Secondaria di primo grado "A. Vivaldi" è quindi una dedicazione che chiude il cerchio unendo il nome di Scimone a quello del grande compositore veneziano, e che, omaggiando il Maestro, omaggia in realtà soprattutto una modalità democratica e rivoluzionaria di fare musica: con amore e attenzione verso i giovani, scoprendo e incoraggiando i nuovi talenti, avvicinando i ragazzi alla musica, creando occasioni di fruizione musicale a loro dedicati. Non da ultimo, coinvolgendoli fin da piccoli non solo con programmi accattivanti, ma anche in orari accessibili. Si pensi ai Concerti della domenica: una vera e propria istituzione cittadina. Come lo sarà per sempre Claudio Scimone. Durante la cerimonia, gli studenti del corso ad indirizzo musicale eseguiranno un concerto diretti dai loro insegnanti di strumento: in programma un repertorio vivaldiano.

Info

Foto articolo da comunicato stampa