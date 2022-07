Tommaso Labate con «Interista social club» a villa Draghi venerdì 29 luglio 

Un viaggio al termine delle notti insonni nell’anno dello scudetto: è quello del giornalista Tommaso Labate che venerdì 29 luglio, alle 21, presentata a villa Draghi, a Montegrotto Terme, il suo ultimo libro «Interista social club». L’appuntamento è l’ultimo nella villa sul poggio di mezza costa del Monte Alto per la rassegna «Villeggendo», che ha riscosso un buon successo di pubblico. L’ingresso alla serata è libero.

Tifo

Il tifo calcistico è qualcosa di più di una storia d'amore o di una fede religiosa, è una condizione dell'essere. Si è di una squadra fin da bambini e la si ama seguendo dinamiche personalissime, fatte di consuetudini e liturgie ben precise, che rispondono a una grammatica che il non tifoso non può che ignorare. Tommaso Labate prende le mosse dalla recente vittoria dello scudetto del 2021 da parte della sua Inter per accompagnare il lettore alla scoperta di questa grammatica, attraverso un vero e proprio viaggio nell'"interismo". Una riflessione in cui sport e costume, analisi e narrazione si intrecciano fino a toccare la società, la cultura e la politica del Paese nel suo complesso.

Indole

Un viaggio al termine di notti insonni in cui, sullo sfondo dei ricordi, si stagliano avvenimenti felici, come la conquista dello scudetto del 2008, o delusioni laceranti, come il titolo perso all'ultima giornata il 5 maggio 2002, fatidica data dalla quale Labate trae spunto per imbastire uno dei capisaldi della sua personale analisi dell'indole interista. Se è vero, infatti, che c'è una piccola percentuale di pessimismo dentro ognuno di noi, nel tifoso di calcio e in particolar modo in quello dell’Inter, questa percentuale è più alta. Si tratta di una sorta di «ottavo vizio capitale» che fin dalla nascita lo accompagna, latente e silenzioso ma sempre presente, nell'altalena di emozioni in cui la passione per il calcio e le questioni della vita si intrecciano, spesso sfumando i propri contorni fino a diventare una cosa sola. Una girandola di gioie e delusioni in cui si alternano «diverse gradazioni di paradiso» e veri e propri «gironi infernali».

Mou

Fra i vari personaggi che popolano queste pagine ce n'è uno che aleggia come un fantasma da esorcizzare, quel José Mourinho il cui nome, grazie alla conquista del Triplete, è destinato a restare impresso per sempre nella storia dell'Inter. Ed è stato proprio un ex juventino, Antonio Conte, a «liberare» gli interisti da un'eredità tanto pesante in una sera di ottobre del 2019, quando i nerazzurri, pur giocando un calcio spettacolare, persero con il Barcellona in una partita della fase a gironi della Champions League. Fu una sconfitta ingiusta, che lasciò un segno indelebile nel cuore dei tifosi, ma segnò l'inizio di un nuovo percorso. Perché il calcio è come la vita. E la sconfitta, più della vittoria, in alcuni casi è la chiave dell'eternità.

Labate

Tommaso Labate, firma del Corriere della Sera, conduce su Rai Radio 2 "Non è un paese per giovani» e tiene una rubrica sul settimanale Io Donna. Ospite di talk show televisivi come opinionista, ha condotto su LA7 i programmi di approfondimento In onda e Fuori onda, insieme a David Parenzo. Nel 2018 è uscito il suo primo libro, I rassegnati. L’irresistibile inerzia dei quarantenni. Nel 2021 il suo primo podcast Puzzle.