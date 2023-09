Un autunno ricco di sorprese con le 5 nuove proposte di itinerari alla scoperta del territorio dai Colli all’Adige

Dopo la pausa estiva, tornano a partire dal mese di settembre le visite guidate gratuite del GAL Patavino con 5 nuove proposte di itinerari che approfondiranno i quattro filoni tematici che offrono al pubblico la possibilità di scoprire – e riscoprire – da una prospettiva inedita il territorio dai Colli all’Adige: Before Venice, Bike and Wild, Antiche Vie della Fede e Passaggi Rurali.

Per il ciclo Passaggi Rurali saranno 2 le visite guidate del format “Custodi di bellezza: una passeggiata con…” che ci apriranno le porte di due perle immerse nella campagna padovana: venerdì 22 settembre a Vescovana “Villa Pisani Bolognesi Scalabrin: il paradiso della contessa Evelina”, dove scopriremo l’affascinante storia della contessa Evelina van Millingen; domenica 1 ottobre a San Pietro Viminario “Villa Giustiniani, una storia veneziana”, in cui visiteremo alcuni degli ambienti interni della Villa in stile palladiano realizzata nel XVI secolo su progetto del famoso architetto Baldassarre Longhena e il prezioso giardino con fiori e alberi secolari vestiti dei colori autunnali.

In programma poi due nuove escursioni sui Colli Euganei. La prima, del ciclo Before Venice, domenica 17 settembre a Cinto Euganeo dal titolo “Alla scoperta della geologia dei Colli Euganei” che prevede la visita al Museo geopaleontologico di Cava Bomba e una bella escursione sul Monte Cinto. La seconda dal titolo “Il Colle più alto degli Euganei” - in programma sabato 7 ottobre con partenza da Galzignano Terme - sarà, invece, dedicata al tematismo delle Antiche vie della fede e ci condurrà lungo i sentieri degli eremiti che hanno percorso i Colli per secoli: saliremo verso la sommità del Monte Venda, il rilievo più elevato del comprensorio collinare euganeo, per raggiungere i ruderi del monastero olivetano di San Giovanni Battista.

Infine, sabato 23 settembre, un facile itinerario su due ruote del ciclo Bike and Wild ci condurrà nel cuore della campagna padovana. Guidati dal corso del fiume Adige e dal profilo dei Colli Euganei all’orizzonte, attraverseremo alcuni piccoli centri che affacciano sul fiume, Boara Pisani, Barbona, Sant’Urbano, Vescovana, e scopriremo le opere di bonifica realizzate dai Veneziani, i luoghi del Retratto del Gorzon, la Rotta Sabbadina, i possedimenti terrieri dei Pisani, la barchessa di Boara Pisani e il punto in cui il canale Santa Caterina confluisce nel Gorzone.



Come sempre partecipare alle visite guidate gratuite è molto semplice: basta andare alla pagina https://www.galpatavino.it/ calendario/ e consultare il calendario guide dove è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate ed effettuare la prenotazione che è obbligatoria.

- - -

Dai Colli all'Adige è un progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino ed è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato e Regione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

