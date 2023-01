Tutto esaurito per Paolo Cevoli con “Andavo ai cento all’ora” al Piccolo Teatro

Sold out, ovvero tutto esaurito, per il nuovo spettacolo di Paolo Cevoli "Andavo ai 100 all'ora" in programma sabato 28 gennaio al Piccolo Teatro di via Asolo, programmato per festeggiare i 22 anni di attività della sala della comunità riaperta nel 2001 in zona Paltana.

«Nell'era post-Covid esaurire tutti i posti è ancora una sensazione rara, una boccata d'aria in tutti i sensi per gli organizzatori, e l'occasione è quella a noi più cara» dichiara Massimo Salasnich, direttore artistico delle rassegne, uno dei sessanta volontari dell'Associazione Piccolo Teatro, di cui è vice-presidente.

Paolo Cevoli

Anteprima per il Veneto di questo spettacolo in cui Cevoli, "fedelissimo" del Piccolo, giunto al traguardo dei 65 anni con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e gli apericena.

Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri.

La rassegna

La rassegna teatrale del Piccolo prevede, oltre ai cinque appuntamento di prosa nei prossimi venerdì sera, e a "Senza Skei" di Carlo & Giorgio del 10 marzo, l'arrivo di Alessandro Bergonzoni, alle prese con il suo nuovo testo, giovedì 11 maggio (biglietti disponibili tra poche ore nelle consuete prevendite www.piccolo-padova.it).