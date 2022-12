Rassegna teatrale “Una poltrona per due” 2023, tutti gli spettacoli al Piccolo Teatro

Torna anche nel 2023, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana), la rassegna di prosa “Una poltrona per due”, giunta alla sua XXII edizione, organizzata con il patrocinio del comune di Padova. Anche quest'anno ci sarà la possibilità di abbonarsi ai sei spettacoli in cartellone. Sono previsti inoltre tre eventi speciali, fuori abbonamento, con Paolo Cevoli, Carlo & Giorgio ed un terzo artista ancora “segreto”.

La rassegna

In calendario (il venerdì sera alle ore 21.15) il 20 gennaio “Casa di bambola” di Ibsen, con la Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda, che tornerà sul palco del Piccolo anche il 31 marzo anche per chiudere la rassegna, con “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. Il 3 febbraio “Pensaci, Giacomino!” di Pirandello sarà proposto dal Gruppo Teatro d’Arte Rinascita di Paese, mentre arriverà al Piccolo per la prima volta il 17 febbraio la Compagnia Soggetti Smarriti di Treviso con “Tramonto” di Renato Simoni (spettacolo vincitore della Maschera d’oro 2019). Il 3 marzo sarà la volta dei Trentamicidellarte di Villatora con “Il figlio del temporale” nell'adattamento di Gianni Rossi. Ci sarà poi modo di vedere al Piccolo il 17 marzo lo spettacolo vincitore del Gran Premio del Teatro amatoriale F.I.T.A. Veneto 2022 17, ovvero “Rumori fuori scena” di Michael Frayn prodotto dal Gruppo Teatro Einaudi Galilei di Verona. Chiusura alla grande, come detto, il 31 marzo, con “Filumena Marturano”.

Gli abbonamenti e l’ingresso

La campagna abbonamenti inizierà lunedì 12 dicembre e si protrarrà fino a venerdì 16 dicembre presso il Piccolo Teatro (escluso il pomeriggio di martedì 13): sei spettacoli ad euro 50.

Da sabato 17 dicembre saranno poi in vendita i biglietti dei singoli appuntamenti (10 euro, ridotti 9 euro + dir. prev.)

Gli eventi speciali fuori abbonamento

Gli eventi speciali fuori abbonamento ad oggi noti sono quelli di Paolo Cevoli in “Andavo ai cento all’ora” (sabato 28 gennaio, per festeggiare i 22 anni del Piccolo Teatro e della rassegna - biglietti da euro 20 a euro 23 + dir. pr. ) e di Carlo & Giorgio in “Senza skei” (venerdì 10 marzo - biglietti da euro 20 a euro 23 + dir. pr. ). Come detto, a maggio ci sarà un'altra “chicca” che, peraltro, ancora non può essere resa nota al pubblico.

Le prevendite dei biglietti, come sempre, saranno attive presso: Cartoleria C’era una volta (via Asolo n.9) Cartoleria Prosdocimi (p.tta Pedrocchi n.10) Carto-Edicola Ruggero Enzo (via Armistizio n.289) ed online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova.

Ulteriori informazioni sul sito https://www.piccolo-padova.it/ e su Facebook (Piccolo Teatro Padova). Segreteria tel. 049.8827288

https://www.piccolo-padova.it/abbonamenti-rassegna-teatrale-una-poltrona-per-2-2023/

Riepilogo calendario e dettagli

Rassegna teatrale “Una poltrona per due” ediz. 2023

Abbonamento euro 50 - Non è prevista prelazione per gli abbonati dell’edizione 2022.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti nelle seguenti date:

Lunedì 12 dicembre - ore 10-12.30 e 17-19 – in atrio del teatro

Martedì 13 dicembre - ore 10-12.30 (no pomeriggio) – in atrio del teatro

Mercoledì 14 dicembre - ore 15-18 – in segreteria del teatro (nel Collegio universitario)

Giovedì 15 dicembre - ore 10-12 e 15-18 – in segreteria del teatro (nel Collegio universitario)

Venerdì16 dicembre - ore 10-12 e 15-18 – in segreteria del teatro (nel Collegio universitario)

Biglietti in vendita dal 17 dicembre:

Interi euro 10, ridotti euro 9, associati euro 8 + dir. prev.

************

Eventi speciali – Fuori abbonamento

Sabato 28 gennaio 2023 – ore 21.15

Paolo Cevoli

“Andavo ai cento all’ora”

Biglietti in vendita dall’1 dicembre:

Interi euro 23, ridotti euro 22, associati euro 20 + dir.prev.

Venerdì 10 marzo 2023 – ore 21.15

Carlo & Giorgio

“Senza skei”

Biglietti in vendita dall’1 dicembre:

Interi euro 18, ridotti euro 17, associati euro 16 + dir.prev.

ED ALTRE SORPRESE ANCORA DA SVELARE…

Prevendite presso:

Cartoleria C’era una volta (via Asolo n.9)

Cartoleria Prosdocimi (p.tta Pedrocchi n.10)

Carto-Edicola Ruggero Enzo (via Armistizio n.289)

Prevendita online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Info web

Foto articolo da https://www.piccolo-padova.it/abbonamenti-rassegna-teatrale-una-poltrona-per-2-2023/ e da Facebook