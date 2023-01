Bergonzoni si aggiunge a Cevoli e Carlo & Giorgio come ciliegina della rassegna teatrale "Una poltrona per due" al Piccolo Teatro

Svelato anche il nome del terzo ospite speciale della rassegna di prosa "Una poltrona per due", giunta alla sua XXII edizione, organizzata con il patrocinio del comune di Padova.

Sarà Alessandro Bergonzoni, oltre ai già annunciati Paolo Cevoli e Carlo & Giorgio, che saranno protagonisti degli eventi speciali della rassegna, strutturata con sei commedie rappresentate da alcune tra le più apprezzate compagnie della nostra regione, il venerdì sera alle ore 21.15: si partirà il 20 gennaio con Casa di bambola di Ibsen, della Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda, che tornerà sul palco del Piccolo altresi il 31 Marzo in tal caso per chiudere la rassegna, con Filumena Marturano di Eduardo De Filippo.

Il 3 febbraio Pensaci, Giacomino! di Pirandello sarà proposta dal Gruppo Teatro d’Arte Rinascita di Paese, mentre arriverà al Piccolo per la prima volta il 17 Febbraio la Compagnia Soggetti Smarriti di Treviso con Tramonto di Renato Simoni (spettacolo vincitore della Maschera d’oro 2019).

Il 3 Marzo sarà la volta dei Trentamicidellarte di Villatora con Il figlio del temporale nell' adattamento di Gianni Rossi.

Ci sarà poi modo di vedere al Piccolo il 17 marzo lo spettacolo vincitore del Gran Premio del Teatro amatoriale F.I.T.A. Veneto 2022 17, ovvero Rumori Fuori Scena di Michael Frayn prodotto dal Gruppo Teatro Einaudi Galilei di Verona.

Quindi, come detto, il 31 marzo, Filumena Marturano.

Gli extra:

Paolo Cevoli sabato 28 gennaio, anche per festeggiare il compleanno del Piccolo Teatro riaperto nel 2001, presenterà il nuovissimo spettacolo "Andavo ai 100 all'ora", in cui si racconta nelle vesti di nonno, a confrontare l'oggi dei suoi nipoti con i "bei tempi andati" di quando era giovane.

Carlo & Giorgio venerdì 10 marzo presenteranno "Senza Skei" la loro proposta di questa stagione teatrale, sulla scia del successo dell'omonima trasmissione tv.

E, ultimo ma non ultimo, può essere finalmente annunciato il "Teatro Studio" con Alessandro BESGONZONI previsto per giovedì 11 maggio,: l'istrionico attore bolognese si accinge questanno, insieme al coregista Riccardo Rodolfi, ad un doppio percorso che lo vedrà nella prima parte (ad aprile e maggio) trovare e provare "pubblicamente" il nuovo testo, data dopo data, nella ricerca del copione definitivo che gli permetterà, di arrivare al vero e proprio allestimento del nuovo spettacolo per la stagione successiva. Un vero "Teatro Studio", quindi, che ogni sera ricercherà e cambierà sempre alla ricerca di quel pensiero non sistematico che da anni caratterizza Bergonzoni in ogni campo artistico che frequenta. Ed il "Piccolo" e' stato prescelto quale "casa padovana" di adozione dell'artista bolognese, così come lo è per Cevoli.

Riapre da domani la campagna abbonamenti per i 6 spettacoli di prosa, ad 50 euro(info@piccolo-padova.it oppure tel 049.8827288)

Sono già in prevendita i biglietti dei sei appuntamenti di prosa (euro 10 , ridotti 9.euro associato euro 8 + dir. prev.) così come quelli per gli eventi speciali fuori abbonamento Cevoli (da euro 20 a euro 23 + dir. pr.) Carlo & Giorgio (da euro 16 a euro 18 + dir. pr. ) ed a breve anche per Bergonzoni (da euro 22 a euro 25 + dir. prev.)

Le prevendite dei biglietti, come sempre, saranno attive presso: Cartoleria C’era una volta (via Asolo n.9) Cartoleria Prosdocimi (p.tta Pedrocchi n.10) Carto-Edicola Ruggero Enzo (via Armistizio n.289) ed online su www.liveticket.it/piccoloteatr opadova.

Ulteriori informazioni sul sito https://www.piccolo-padova.it/ e su Facebook (Piccolo Teatro Padova). Segreteria tel. 049.8827288

https://www.piccolo-padova.it/ abbonamenti-rassegna-teatrale- una-poltrona-per-2-2023/

Riepilogo calendario e dettagli

Rassegna teatrale “Una poltrona per due” ediz. 2023

Abbonamento euro 50 - Non è prevista prelazione per gli abbonati dell’edizione 2022.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti nelle seguenti date:

Lunedì 12 dicembre - ore 10-12.30 e 17-19 – in atrio del teatro

Martedì 13 dicembre - ore 10-12.30 (no pomeriggio) – in atrio del teatro

Mercoledì 14 dicembre - ore 15-18 – in segreteria del teatro (nel Collegio universitario)

Giovedì 15 dicembre - ore 10-12 e 15-18 – in segreteria del teatro (nel Collegio universitario)

Venerdì16 dicembre - ore 10-12 e 15-18 – in segreteria del teatro (nel Collegio universitario)

Biglietti in vendita dal 17 dicembre:

Interi euro 10, ridotti euro 9, associati euro 8 + dir. prev.

Eventi speciali – Fuori abbonamento

Sabato 28 gennaio 2023 – ore 21.15

Paolo Cevoli

“Andavo ai cento all’ora”

Biglietti in vendita dall’1 dicembre:

Interi euro 23, ridotti euro 22, associati euro 20 + dir.prev.

Venerdì 10 marzo 2023 – ore 21.15

Carlo & Giorgio

“Senza skei”

Biglietti in vendita dall’1 dicembre:

Interi euro 18, ridotti euro 17, associati euro 16 + dir.prev.

Giovedì 11 maggio 2023 – ore 21.15

ALESSANDRO BERGONZONI

“TEATRO STUDIO”

Prevendite presso:

Cartoleria C’era una volta (via Asolo n.9)

Cartoleria Prosdocimi (p.tta Pedrocchi n.10)

Carto-Edicola Ruggero Enzo (via Armistizio n.289)

Prevendita online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova

