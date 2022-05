Unesco, a Padova un convegno nella giornata internazionale dei musei

Mercoledì 18 maggio si celebra la 45a edizione della Giornata Internazionale dei Musei, organizzata e promossa da Icom – Consiglio Internazionale dei Musei – al motto di “Diamo voce al potere dei musei!” In questo contesto, la Direzione Musei e l’Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune di Padova propongono il convegno dal titolo Città e territori Unesco, Patrimonio Mondiale e Musei, che si terrà a Padova presso la sala Romanino del Museo Eremitani, dalle ore 10 alle 18. I musei e i siti del Patrimonio Mondiale sono chiamati sempre di più a diventare punti di riferimento per la creazione di valore condiviso e quindi baricentro delle azioni sociali. In Italia questo trend sta prendendo forma secondo strategie peculiari, ed è da questa considerazione che muoveranno gli interventi previsti nella giornata del 18 maggio. Il convegno, promosso con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, prevede due sessioni di lavoro: quella del mattino offrirà una panoramica sulle dinamiche già osservate dal Ministero della Cultura e su quelle messe in campo in alcune tipologie di siti del Patrimonio Mondiale sul territorio nazionale; nel pomeriggio invece ci sarà un focus sulle esperienze dei territori del Veneto. A conclusione, una tavola rotonda stimolerà la discussione fra i partecipanti. La manifestazione è gratuita e aperta al pubblico: per partecipare è necessario registrarsi su evenbrite. Info e programma dell'evento: https://padovacultura.padovanet.it/it/musei/international-museum-day