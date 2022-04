Universerìe alle Maddalene: torna l'instant drama che porta in teatro il mondo universitario

Un instant drama che porta in teatro il mondo universitario ispirandosi alle serie TV, un ciclo di letture di nuove drammaturgie interpretate da attori diplomati all’Accademia Carlo Goldoni: dal 3 al 28 maggio il Teatro Maddalene di Padova apre ai giovani e presenta un calendario ricco di 16 appuntamenti. Con il ritorno dal vivo della sesta edizione di Universerìe. Un nuovo inizio e l’avvio della rassegna Reading is FUNdamental il Teatro Stabile del Veneto conferma il suo impegno nei confronti delle nuove generazioni presentando progetti capaci di attrarre il pubblico under 30 e allo stesso tempo di offrire esperienze di maturazione artistica per giovani attori e drammaturghi. Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, il Teatro Stabile del Veneto, grazie alla collaborazione del Comune di Padova, torna a proporre una programmazione aperta a nuove sperimentazioni facendo così del Teatro Maddalene la casa dei giovani e delle compagnie del territorio.

4 episodi in scena ogni martedì

Giunto alla sua sesta edizione, Universerìe è un format innovativo ideato e diretto dalla compagnia padovana Amor Vacui con l’obiettivo di portare in teatro il mondo universitario ispirandosi alla serialità televisiva. Un instant drama in cui esperienze di vita vissuta vengono scritte e recitate da un gruppo di 15 studenti: 5 drammaturghi e 10 attori. Dopo due anni in cui gli studenti hanno frequentato lezioni dal letto di casa, hanno organizzato aperitivi su Zoom, hanno fatto l'Erasmus senza uscire dalle loro stanze, ora stanno finalmente ripopolando la città, le aule… e i teatri. Non potevano non tornare a raccontare la vita universitaria di uno degli Atenei più prestigiosi d'Italia che proprio quest'anno festeggia il suo ottocentesimo compleanno. Come si torna a vivere la vita universitaria? Come ci si prepara a vivere quelli che ci dicono essere i migliori anni della nostra vita? Che dubbi e che entusiasmi ci pervadono come le onde sonore sparate dalle casse dei nostri concerti preferiti? A queste e molte altre domande gli universitari cercheranno di dare risposta in 4 episodi in scena ogni martedì, a partire dal 3 maggio (ore 19), al Teatro Maddalene e nella stagione completa che debutterà sul palco del Teatro Verdi il 31 maggio.

La rassegna di quattro testi portati in scena

Reading is FUNdamental è una rassegna di quattro testi, portati in scena in forma di lettura scenica da altrettanti gruppi di giovani attori diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni e selezionati attraverso un apposito bando, che andranno a comporre una “piccola epica drammaturgica” del presente. Un percorso ideato dal Teatro Stabile del Veneto per sollecitare nei diplomati della sua Accademia Teatrale lo sviluppo di inedite progettualità legate alla drammaturgia contemporanea, sostenuti o affiancati con varie forme di tutoraggio dallo staff dello Stabile, in un processo di vera e propria “maturazione” artistica.

A partire dal primo appuntamento Il dolore spiegato alle stelle, un testo scritto da Michele Ruol e portato in scena da Andrea Bellacicco, Federica Fresco e Emanuele Turetta dal 5 al 7 maggio, Reading is FUNdamental vuole rappresentare una fotografia di questo tempo complesso, che affronta diverse tematiche, dalla malattia alla solitudine, umana e artistica, dalla famiglia alla difficoltà di essere giovani oggi.

Ingresso

I 4 episodi di Universerìe sono ad ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria al sito www.teatrostabileveneto.it

sono ad obbligatoria al sito Reading is FUNdamental biglietto intero 5 euro, universitari a teatro 3 euro, acquistabile online e in biglietteria.

Foto articolo da comunicato stampa