Tornano le uova di Pasqua Ail 2021 contro leucemie, linfomi e mielomi: appuntamento in piazza nonostante la zona rossa

«Ogni Uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo»: per scoprire dove trovare le Uova di Pasqua AIL nella propria città andare su ail.it. In piazza, nonostante la zona rossa, il 19, 20 e 21 marzo

La solidarietà non si ferma e non si può fermare neppure di fronte alla zona rossa. E per questo motivo che l’AIL di Padova sarà presente il 19, 20 e 21 marzo nelle piazze e nei quartieri di Padova e provincia per offrire le Uova di Pasqua AIL e sostenere la ricerca scientifica.

L'impegno dell'AIL di Padova

L’AIL di Padova, impegnata da 45 anni nella lotta contro le malattie del sangue, in questi anni ha favorito il sorgere di un nuovo reparto di Oncoematologia Pediatrica, ha contribuito alla formazione del personale medico e paramedico con borse di studio, congressi ed aggiornamenti. Ha dotato i laboratori di ricerca scientifica e le corsie del Reparto con le attrezzature più moderne. Acquista farmaci speciali non reperibili in Italia. Gestisce quattro case di "Accoglienza" per permettere alle famiglie di soggiornare in città durante i periodi di ricovero o trapianto di midollo ed è promotore del servizio di Assistenza domiciliare per curare i bambini nelle loro case.

La solidarietà

Tutto ciò riesce a farlo solo grazie ai contributi di cittadini e di aziende che vengono elargiti soprattutto nelle campagne di raccolta fondi quali le Uova pasquali.

Come avere le uova

Le uova si possono anche prenotare e ritirare nella sede dell’AIL in via Gabelli n. 114 – tel 049.666380, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. In piazza, nonostante la zona rossa, il 19, 20 e 21 marzo.

Nel sito www.ailpadova.it si trovano tutti i punti di distribuzione.