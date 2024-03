“I valori che non muoiono 2024”, tutti gli appuntamenti a palazzo Moroni

Promossa dal Comitato di Padova della Società Dante Alighieri, con la collaborazione dell' Assessorato alla Cultura, la rassegna I Valori che non muoiono rappresenta, all’interno delle iniziative culturali della città, una tradizione consolidata da un ventennio di attività. Ciascun incontro nasce a margine di una figura, un tema o un’immagine, scelti tra le possibilità innumerevoli che ogni canto dantesco può evocare, suggerire o ricordare. Per ripercorrerne poi il motivo all’interno della storia della cultura, secondo un gioco di specchi o di rimandi che giunge fino a noi.

Il ciclo di quest’anno è dedicato al tema del “tempo”: motivo antichissimo che inaugura ed attraversa l'intera storia del pensiero occidentale. Interseca la filosofia e la teologia, la fisica e la letteratura, le arti figurative e la musica. Ma anche films, canzoni e tanti notissimi proverbi, perché è motivo che appartiene all'esperienza di ogniuno. Tutti noi siamo tempo, viviamo nel tempo e conosciamo gli attimi perfetti che vorremmo, come Faust, fermare, o le attese che l'orologio ci dice brevi ma la psiche sente interminabili. E tutti sappiamo, con Sant'Agostino, che la nozione di tempo è tanto intuitiva quanto ribelle alla parzialità di una definizione. Se trovò nel mito greco di Cronos la propria immagine aurorale, furono i tocchi immensi della Genesi a disegnarne la nascita, che separò il tempo della storia dal tempo senza tempo di Dio. Ma inaugurò anche, come ci ricorda l'intera larchitettura della Commedia, il tempo di una Speranza, che la Redenzione avrebbe reso indefinitamente possibile. Per ogni uomo. Anche per noi.

Conferenze a cura di Maristella Mazzocca, Presidente dell'Associazione Dante Alighieri-Comitato di Padova.

Programma

Tutte le conferenze si terranno alle ore 17.30 presso la sala Anziani a Palazzo Moroni (via 8 febbraio, 2)

Giovedì 7 marzo

“... quali i Padoan lungo la Brenta per difendre lor ville e lor castelli...” (If., xv, 7-8)

Il tempo della Signoria carrarese: la Padova del Trecentoù

Relatore Andrea Colasio (Assessore alla Cultura Comune Padova)

Introduce Maristella Mazzocca

“...Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante” (Par., I, 103-105)

Un estraneo al proprio tempo: Giovanbattista Vico

Relatore Marcello Veneziani (Editorialista e scrittore)

Introduce Maristella Mazzocca

“...Colui che mai non vide cosa nova...” (Pg., X, 94)

Tempo e Dio

Relatore Roberto Tommasi (Facoltà teologica del Triveneto)

Introduce Maristella Mazzocca

“...E una melodia dolce correva per l'aere luminoso...” (Pg. XXIX, 22-23)

La musica del tempo: le Stagioni di Antonio Vivaldi

Relatrice Emanuela Fontana (Giornalista e scrittrice)

Introduce Maristella Mazzocca

Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile per il credito formativo.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Società Dante Alighieri - Comitato di Padova

cell. 348 1072540 - dantealighieripadova@gmail.com

Settore Cultura e Turismo

tel. 049 8204529 - cultura@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/i-valori-che-non-muoiono-2024

