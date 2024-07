Inizia la vendita degli abbonamenti per la Stagione 24/25 del Teatro Verdi di Padova

Riceviamo e pubblichiamo:

"Non vuoi perderti gli spettacoli in programma per la Stagione 24/25 del Teatro Verdi di Padova? Acquista subito il tuo abbonamento! Puoi scegliere tra quello completo da 13 spettacoli oppure parziale da 6 o 7 spettacoli.

Perché abbonarsi conviene

È sempre la tua poltrona: potrai confermare il tuo posto anche per la stagione successiva!

Tre spettacoli te li regaliamo noi: acquistando l'abbonamento risparmi circa il 20% su ogni biglietto!

Sconto abbonati: avrai accesso a sconti riservati per acquistare biglietti a tariffa speciale per gli spettacoli TSV nei tre teatri!

Vai alla pagina ABBONAMENTI"

