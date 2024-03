"Symphomaniac!", al via la quarta edizione della rassegna OPV Veneto Contemporanea

Dopo l’evento-anteprima in omaggio a Luigi Nono, che ha visto la presenza del filosofo Massimo Cacciari nell’ambito della celebrazione del centenario della nascita del grande compositore veneziano, la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la quarta edizione di Veneto Contemporanea, la rassegna OPV dedicata alla musica del presente che si terrà a Padova dal 28 aprile al 5 giugno 2024. Cinque appuntamenti tra musica e divulgazione con alcuni tra i più apprezzati interpreti e noti divulgatori musicali negli spazi di Palazzo Liviano e dell’Orto Botanico.

«Con il titolo Symphomaniac! – afferma il Direttore artistico e musicale Marco Angius - ho voluto sottolineare una specifica connotazione della musica contemporanea a essere estrema e innovativa rispetto alle tendenze visibili nel panorama musicale odierno. Quando non ridotta a mero tappetino sonoro, la creatività musicale d’oggi sembra infatti relegata a un ambito neutrale, apparentemente social ma senza alcuna presa sul sociale: piuttosto espressione regressiva di una violenza fonica che inquina l’ambiente urbano senza alcuna finalità etica. Volendo invece estendere le potenzialità d’ascolto e puntare alla drammatizzazione del suono e del silenzio, si profila una dimensione ostinatamente umanistica dell’esperienza musicale che aspiri finalmente a un’acustica rigenerata».

Sul percorso tracciato dalla scorsa edizione, anche quest’anno la rassegna si aprirà ad alcune espressioni del Novecento storico con un omaggio alla figura di Fausto Romitelli, artista che contribuì con grande originalità all’avvicinamento della musica di consumo a quella colta, e del quale si ricorda il ventennale della morte; la prima esecuzione italiana della Kammersymphonie op. 9 di Arnold Schönberg, con la quale OPV continua a celebrare il 150° anniversario della nascita del rivoluzionario compositore austriaco, a un secolo dal concerto che Schönberg tenne a Padova in occasione della tournée nel nostro Paese; nell’ambito della musica d’oggi, Veneto Contemporanea 2024 dedicherà inoltre un ritratto in musica al compositore Luca Antignani, artista in residenza OPV.

Ideato dal Direttore artistico e musicale OPV Marco Angius, Veneto Contemporanea vede la collaborazione della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi di Padova e dell’Archivio Musicale Guido Alberto Fano di Venezia. La rassegna si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Padova, del sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Cariparo.

Domenica 28 aprile l’evento di apertura si terrà negli spazi aperti dell’Orto Botanico di Padova, ripetuto in tre turni (alle ore 18.30; 19.30 e 20.30). Per l’occasione verrà eseguito Oiseaux exotiques, composizione per pianoforte e piccola orchestra che Olivier Messiaen dedicò al canto di alcune tipologie di uccelli provenienti dall’Asia e dalle Americhe. Solista della serata sarà il pianista Ciro Longobardi, mentre l’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta da Marco Angius.

Sabato 4 maggio alle ore 20.45 la Sala dei Giganti accoglierà un ritratto in musica di Fausto Romitelli, del quale verranno eseguiti due lavori degli anni Novanta: Cupio dissolvi (1996) e Lost (1997). Il soprano Chiara Osella si unirà a OPV, diretta da Marco Angius, mentre il concerto sarà introdotto dal compositore Luigi Manfrin.

Protagonista dell’appuntamento di mercoledì 15 maggio alle ore 20.45 presso la Sala dei Giganti sarà la musica del compositore Luca Antignani, artista in residenza OPV, del quale verranno eseguite due composizioni in prima assoluta: Mundus patet e Edel-Weiss. L’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta da Daniel Kawka, tra i direttori francesi più ricercati per la musica contemporanea.

La rassegna giungerà a conclusione mercoledì 5 giugno alle ore 20.45 nella Sala dei Giganti con un concerto teso a celebrare la figura di Arnold Schönberg, del quale verrà proposta in prima esecuzione nazionale la Kammersymphonie op. 9. Completeranno il programma le musiche di alcuni importanti autori padovani: l’Ouverture a grande orchestra di Guido Alberto Fano, e il Concerto per pianoforte e orchestra di Silvio Omizzolo con Roberto Prosseda solista, mentre OPV sarà diretta da Dario Bisso Sabadin.

Biglietti

Intero 15 euro

Ridotto 10 euro (Abbonati 57ª Stagione concertistica OPV, OPV Card, Ass. Amici OPV)

Ridotto studenti 1 euro (Conservatorio “C. Pollini” e UNIPD)

Orto botanico

Intero 15 euro

Ridotto 10 euro (giovani fino a 25 anni; abbonati Orto botanico)

https://www.opvorchestra.it/rassegne/veneto-contemporanea-2024-symphomaniac/

