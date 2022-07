Veneto ridens: quattro appuntamenti con la commedia dell’arte a Montegrotto Terme

Appuntamento con le risate della commedia dell’arte per quattro lunedì di agosto in piazza Primo maggio a Montegrotto Terme con la rassegna «Veneto ridens» organizzata dall’amministrazione comunale.

In scena

«Sono spettacoli - spiega Piergiorgio Bianconi, consigliere comunale con delega all’identità veneta - che spaziano dal lavoro di maschere della commedia dell’arte di Pantakin, per l’anniversario dei 1600 anni della fondazione di Venezia, a una lettura rivista della Divina Commedia di Dante, in particolare alcuni canti dell’Inferno tradotti in veneto, per passare alla musica rock in un viaggio senza precedenti che intreccia percorsi musicali di hard rock con le note vicende fantastiche di Don Chisciotte. Conclude il ciclo di appuntamenti un grande classico del teatro Veneto di Carlo Goldoni, “La vedova scaltra” nella colorata rilettura del Teatro dei Pazzi». Gli spettacoli saranno tutti ad ingresso libero.

Il primo evento in programma

Il programma parte lunedì 1 agosto con «Venezia millenaria – 1600 anni in 1600 secondi» della Compagnia Pantakin Commedia.

Come si fa a celebrare degnamente l’anniversario della fondazione di Venezia? Pantalone è alla ricerca disperata di aiuto che prontamente arriva nei panni del Dottore, seguito a sua volta da Brighella, Colombina e Arlecchino. E tra canzoni, danze e lazzi tipici della Commedia dell’Arte arriva la risposta: il modo migliore per festeggiare Venezia è raccontare le sue storie. Cortigiane, capitani da mar, imperatori, gente comune e storie che viaggiano sul filo delle onde.

Ma come fare a raccontare 1600 anni di storia in poco tempo? 1600 anni in 1600... ore? No, troppo lungo. Minuti? Ancora troppo. Allora 1600 anni in 1600 secondi, che sono esattamente 26 minuti, 26 come le lettere dell’alfabeto. E così comincia questa narrazione avvincente delle storie di Venezia, 26 storie il cui ordine viene estratto casualmente dal pubblico tramite l’estrazione delle ballotte, come nell’elezione dei dogi. Sullo sfondo, le immagini proiettate di Venezia come non l’avete mai vista e l’incedere inesorabile dei secondi tiene il pubblico con il fiato sospeso: riusciranno le maschere a raccontare 1600 anni in 1600 secondi?

I prossimi appuntamenti

La programmazione proseguirà lunedì 8 agosto con «La Commedia de Dante della Compagnia Il Cast; lunedì 22 agosto con «Rockischiotte» della Compagnia Barbamoccolo in collaborazione con ArtiVarti per finire lunedì 29 agosto con «La vedova scaltra» della Compagnia Teatro dei Pazzi.

