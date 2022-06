"Vescovado a tutta birra": la via appare grintosa, piena di sogni, gremita dai giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Vescovado a tutta birra" l'8 il 9 e il 10 giugno. Era da molto tempo che non vedevo una 'via del Vescovado' diversa dal solito: spesso silenziosa, sonnecchiante, nascosta dai portici all'afa di un giugno caldo. Ieri dalle prime ore del pomeriggio, l'ho vista diversa con un look nuovo, grintosa, piena di sogni, gremita dai giovani.

All'altezza del numero civico 49 alla Tana del Luppolo, i tavolini all'aperto e accanto gli strumenti musicali. Verso il tardo pomeriggio, le prime note musicali hanno incuriosito tutti i giovani che hanno appoggiato le inseparabili biciclette e anche i residenti sono scesi in strada . All'imbrunire, dell'ottima porchetta con filoni di pane croccante è stata presa d'assalto mentre i bicchieri di birra venivano spillati dalla botte. Una bella festa, un progetto, nato pochi giorni fa da StrazzaKappa Giovanna titolare del negozio Vintage e Luca Tomasi Tana del Luppolo per rilanciare "la via del Vescovado” e ieri sera la conferma: siamo soddisfatti la serata è stata bellissima i due gruppi musicali hanno esibito il loro repertorio fino alle ore 21.30 poi la manifestazione silenziosamente rispettando le regole e i residenti si è conclusa alle 23 circa. “Vescovado a tutta birra" continua questa sera e domani un altro assaggio della qualità dell'evento."