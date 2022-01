“Vetrine d'artista 2022 – Seconda edizione”: i protagonisti saranno i giovani talenti del territorio della Bassa padovana

Dopo il successo dell'iniziativa che nel maggio del 2021 ha portato alla realizzazione di una innovativa mostra d'arte contemporanea diffusa tra i negozi del centro di Este nel Padovano, torna “Vetrine d'artista”. Per l'anno 2022 i protagonisti saranno i giovani talenti del territorio della Bassa padovana.

Un festival diffuso

“Vetrine d'artista” rientra nel progetto biennale “Spazio ai giovani” e apre il festival diffuso “Azioni” che caratterizzera? la primavera di Este, Monselice e Battaglia Terme. Una mostra reale, ma anche una galleria digitale visibile grazie al web in forma di mappa digitale appositamente creata per valorizzare nel tempo gli artisti e i luoghi selezionati per l'esposizione temporanea.

La prima edizione

Nella prima edizione 2021 sedici vetrine dei negozi dell'associazione Este in centro hanno ospitato opere d'arte contemporanea realizzate da artisti affermati ed emergenti, diventando cosi? delle vere a proprie gallerie espositive. In un percorso che si snodava tra le vie e le piazze del centro storico di Este e? stato possibile ammirare dipinti, sculture, installazioni, fotografie e opere d'arte.

Nuovi spazi all'arte

Un'iniziativa voluta dai commercianti di Este e progettata con Fantalica e il team di “Spazio ai giovani” per rispondere alla situazione di sospensione e compressione che le attivita? culturali e le mostre d'arte e i musei hanno subito per lungo tempo, dando nuovi spazi all'arte, e utilizzando le vetrine come luoghi di promozione, non solo di prodotti commerciali, ma anche della creativita?. Sonia Cogno, presidentessa di Este in centro, pensa infatti che «l'arte sia in sinergia con il lavoro di molti dei negozianti coinvolti che portano cura e attenzione, non solo ai clienti e alla scelta dei prodotti, ma anche al modo in cui vengono proposti e presentati. Quindi un dialogo con artisti di diverse discipline e? arricchente e stimolante«.

La nuova call per gli artisti

Ed e? per questo che l'iniziativa viene riproposta con entusiasmo coinvolgendo i giovani talenti del territorio grazie ad una call per selezionare artisti under 25 e dare loro l'occasione di esporre le loro opere per un mese da meta? marzo a meta? aprile 2022.

Dal vivo e online

La mostra “Vetrine d'artista” sara? fruibile dal vivo e anche in questo caso on line, grazie ad una mappa interattiva che permettera? di entrare virtualmente nei negozi, vedere le foto delle opere esposte e video di negozianti ed artisti che parlano dell'iniziativa.

La precedente edizione

La mappa della precedente edizione che ha ricevuto piu? di 1700 visualizzazioni e? ancora visibile al link: https://bit.ly/3ffCMUh.

Come partecipare

Dal 17 gennaio al 21 febbraio sara? on line sul sito https://spazioaigiovani.fantalica.com/ un form per partecipare gratuitamente alla selezione. Sara? sufficiente inviare una breve presentazione personale e del proprio lavoro artistico, le foto delle opere e aderire al regolamento per candidarsi alla selezione da parte di un comitato composto da esperti d'arte di Associazione Fantalica e negozianti di Este in centro. I criteri di selezione saranno la qualita? delle opere proposte e la loro adeguatezza rispetto agli spazi espositivi.

Un'occasione imperdibile

Un'occasione imperdibile per quei giovani che hanno nel cassetto dipinti, fotografie, illustrazioni o hanno realizzato sculture, video o installazioni e vogliono far conoscere il loro talento.

Il tema

Il tema centrale del progetto biennale “Spazio ai giovani”, vincitore di Culturalmente 2020 di Fondazione Cariparo, ed organizzato da Fantalica e? la rigenerazione urbana attraverso l'arte e il coinvolgimento attivo dei giovani e “Vetrine d'artista 2022” e? solo una delle tante iniziative che verranno realizzate nei prossimi mesi.

Maggiori dettagli su “Spazio ai giovani. Irruzioni artistiche in citta? e dintorni”

Progetto a cura dell'Associazione di promozione sociale Fantalica, avviato ad inizio 2021, rivolto ai giovani di eta? compresa tra i 15 e i 25 anni dell'area della Bassa Padovana e in particolare dei Comune di Este, Monselice e limitrofi, che permette di prendere consapevolezza del valore del territorio in cui vivono, diventando promotori in prima persona della riqualificazione di aree cittadine poco valorizzate o degradate, creando una vera e propria officina di idee culturali e artistiche.

Il progetto biennale e? vincitore per l'anno 2020 del Bando Culturalmente promosso dalla Fondazione Cariparo ed intende porre al centro l'arte come motore che determini cambiamento e i giovani come attori principali e protagonisti della trasformazione del territorio.

Un'attenzione particolare si ha per tutti quei giovani che attraversano situazioni di particolare fragilita? aprendosi anche alla disabilita? fisica e psichica anche grazie alla collaborazione con Fondazione Irea. In rete con Fantalica il Comune di Este e di Battaglia Terme che patrocinano e sostengono l'evento, il Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, i negozi di Este in Centro, l'istituto Manfredini di Este, associazioni giovanili locali di Este e Monselice e alcune realta? produttive del territorio quali Buzzi Unicem, Grafica Atestina e Banca Prealpi San Biagio per valorizzare in maniera sinergica discipline artistiche differenti in un'ottica di promozione dei giovani e del loro potenziale.

Info

https://spazioaigiovani.fantalica.com/

Associazione culturale di promozione sociale Fantalica via Giovanni Gradenigo 10

Padova via Brunelli 2/C Este tel. 0492104096

cell. Padova 3483502269 cell. Este 3281735995

fb associazione culturale Fantalica

instagram ass_fantalica

https://www.fantalica.com/event/vetrine-dartista-ii-edizione-spazio-ai-giovani/

Foto articolo da comunicato stampa: Vetrine Caroli? seconda edizione