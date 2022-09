Il centro culturale san Gaetano mai così pop, al via la mostra con le opere di Andy Warhol

Artika, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Padova e la Fondazione Mazzoleni, organizza una mostra dedicata all’eccentrico mondo di Andy Warhol, l’icona pop per eccellenza.

In esposizione, divise in sezioni tematiche, 150 opere tra disegni, incisioni, serigrafie, sculture e postcards del grande artista newyorkese.

Nel corpus di opere trovano spazio i marchi che popolavano l’immaginario pubblicitario diffuso negli Stati Uniti tra gli anni ‘60 e ‘70, come la celebre zuppa Campbell’s e i volti delle icone dello spettacolo, da Mick Jagger a Sylvester Stallone, fino alla mitica Marilyn

La mostra è curata da Simona Occioni. Il percorso espositivo è a cura di Daniel Buso e Alessandra Mazzoleni.

La mostra sarà allestita alle sale espositive del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 a Padova.

Orari

Da mercoledì a venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19. 24 e 25 dicembre chiuso.

Dal mercoledì al venerdì: 10-13 e 15-19

sabato, domenica e festivi: 10-19

(la biglietteria chiude 30 min. prima)



Tempo di visita

1 ora (circa)

Calendario speciale

1 novembre e 8 dicembre: 10-19

24 e 25 dicembre: chiuso

26 dicembre: 10-19

31 dicembre: 10-18

1 gennaio: 14-19

Avvisi

Nei weekend non si garantisce l'accesso senza il biglietto acquistato online.

Non è consentito l'accesso agli animali.

Biglietteria

I costi dei biglietti e delle visite guidate sono indicati sul sito www.artikaeventi.com.

intero: euro 12;

ridotto*: euro 10 (studenti under 26, soci Fai e Touring Club);

ridotto gruppi: euro 10 (min. 10 pers.);

ridotto under 18: euro 8

gratuito: under 6, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino, insegnanti accompagnatori di classi;

biglietto cortesia: euro 2 persone diversamente abili.

ridotto scuole: euro 6 (cad.) min. 10 - max. 25 studenti a gruppo + 2 gratuità per insegnanti accompagnatori).

biglietto open: euro 14 (biglietto regalo da convertire inserendo data e orario sulla base della disponibilità)

​*i titoli che danno diritto alla riduzione vanno esibiti al personale della biglietteria

Visite guidate e audioguide

Audioguida: euro 4

(per l'utilizzo dell'audioguida si consiglia di portare i propri auricolari, in mostra è comunque possibile acquistare auricolari in cuffia monouso: euro 1)

Visita guidata con guida interna: euro 90 a gruppo + biglietto: euro 10 cad.

(1 biglietto omaggio per accompagnatore)

Gruppi min. 10 - max. 25 persone

Visita guidata con guida esterna: euro 40 a gruppo ​(noleggio microfonaggio obbligatorio)

Visite guidate scuole: euro 70 a gruppo + biglietto: euro 6 cad. (min. 10 - max. 25 studenti a gruppo + 2 gratuità per insegnanti accompagnatori).

«Tra le tante rivoluzioni che hanno trasformato l’arte nel secondo novecento, il movimento Pop è quello che ha annullato definitivamente le distanze tra l’opera e il pubblico. Il lavoro di Andy Warhol, in particolare, ispirato ai meccanismi della ripetizione, della riconoscibilità, della riproducibilità di personaggi celebri e di prodotti d’uso quotidiano, ha raggiunto una notorietà universale. Lo stesso artista finì per trasformarsi in icona di se stesso, come intelligentemente recita il titolo di questa mostra che porta a Padova un’esperienza culturale insieme profonda e giocosa.

Oltre centocinquanta lavori tra disegni, fotografie, incisioni, serigrafie, sculture e cartoline consentono di immergersi nel variopinto e brillante mondo di uno degli artisti più famosi e citati del XX secolo. Il Centro culturale Altinate San Gaetano ancora una volta è sede di una mostra di rilievo, che testimonia peraltro un rinnovato interesse della nostra città per l’arte contemporanea».

Andrea Colasio (Assessore alla Cultura) e Sergio Giordani (Sindaco di Padova)

Info

Artika

cell. 351 809 9706

email mostre@artika.it

sito www.artikaeventi.com

Info web

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/andy-warhol-icona-pop e da comunicato stampa - Andy Warhol used with the permission of the Andy Warhel Foundation