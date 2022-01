Presepio sull'acqua a Battaglia Terme

Ultimo weekend per vedere il presepio fluviale dall'acqua a bordo di una barca a Battaglia Terme

Complice il prolungamento del bel tempo, a Battaglia Terme, nello storico canale medievale, sabato 15 e domenica 16 gennaio sarà possibile visitare dall'acqua il famoso Presepio fluviale, a bordo di una barca tipica della tradizione veneta, in “Gondola” o in “Valesana”, condotta a remi, da un gondoliere, ripetendo l'esperienza della navigazione di un tempo.

L'iniziativa è riservata ad un massimo di 4 persone per volta.

La durata del giro sarà di circa 30 minuti.

Si tratta dell'ultimo weekend utile per vedere l'affascinante Presepio galleggiante, una creazione artistica su barche che da 30 anni viene realizzato a Battaglia Terme in un continuo rinnovamento con nuovi allestimenti e figure in movimento.

Per informazioni e prenotazioni contattare

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale