La proclamazione: "Padova Urbs Picta" è Patrimonio mondiale dell'Unesco

Padova Urbs picta, con “I cicli affrescati del XIV secolo”, è stata inserita il 24 luglio 2021 nella World Heritage List, la lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. La proclamazione è avvenuta nel corso della 44a sessione estesa del Comitato del Patrimonio Mondiale, in programma fino al 27 luglio a Fuzhou in Cina, con la partecipazione da remoto di delegazioni da 192 Paesi e una copertura globale in streaming dell’evento