“Sapori d’Autunno 2022”, due weekend in Prato dedicati alla vendita dei prodotti del territorio

In Prato della Valle, Lobo di Santa Giustina, per due weekend (il 12 e 19 e il 13 e 20 novembre dalle ore 9 alle ore 19) potrete trovare i prodotti a km zero della provincia di Padova pronti per essere acquistati. Durante la manifestazione non mancheranno le degustazioni, i workshop e i laboratori