Colli Euganei, un weekend dedicato al Serprino

Un intero weekend lungo dedicato al Serprino. Torna l’evento dedicato alle bollicine dei Colli Euganei, che quest’anno coinvolge sedici aziende vitivinicole, Castelli e Ville del patrimonio heritage dei Colli Euganei.

Quando

Promosso dal Consorzio Vini Colli Euganei con il patrocinio del Parco Colli Euganei e della Ogd Terme e Colli Euganei, da venerdì 15 a lunedì 18 luglio il Serprino weekend 2022 rivela a ospiti e curiosi le sfumature di un vino simbolo dell’estate con eventi, degustazioni e cene dedicate.

Le iniziative

Sono sedici le aziende che quest’anno partecipano al Serprino weekend e di queste quattordici propongono attività tra cantina e vigneti, mentre altre due - Buso dei Briganti e Salmaso - vanno in trasferta rispettivamente al Castello di San Pelagio e al Castello del Catajo.

Il programma è diffuso, articolato in cinque sezioni:

Serprino Taste > le cantine propongono il Serprino (e in alcuni casi più vini) con un cicchetto o un piatto in abbinamento;

> le cantine propongono il Serprino (e in alcuni casi più vini) con un cicchetto o un piatto in abbinamento; Serprino Events > cene e pranzi incentrati sul Serprino organizzati dalle singole cantine nelle proprie strutture;

> cene e pranzi incentrati sul Serprino organizzati dalle singole cantine nelle proprie strutture; Serprino Heritage Ville e Castelli > cinque appuntamenti da favola tra le dimore nobiliari euganee:, Castello del Catajo, Giardino storico di Valsanzibio, Castello di San Pelagio, Villa dei Vescovi e Villa Molin, ognuno con intrattenimenti e proposte gastronomiche differenti, ma tutti incentrati sul Serprino come leit motiv (l’appuntamento a Villa dei Vescovi chiude il weekend la sera di lunedì 18 con una cena speciale);

> cinque appuntamenti da favola tra le dimore nobiliari euganee:, Castello del Catajo, Giardino storico di Valsanzibio, Castello di San Pelagio, Villa dei Vescovi e Villa Molin, ognuno con intrattenimenti e proposte gastronomiche differenti, ma tutti incentrati sul Serprino come leit motiv (l’appuntamento a Villa dei Vescovi chiude il weekend la sera di lunedì 18 con una cena speciale); Serprino trekking > itinerari a piedi in collaborazione con Trekkin2thewild.com alla scoperta delle meraviglie naturalistiche dei Colli Euganei con aperitivo in cantina

Per informazioni e prenotazioni > https://eventi.collieuganeidoc.com/

Le proposte Serprino taste

Vigne al Colle - Rovolon

15 luglio ore 18.30, 16 luglio ore 11, 17 e 18.30

Degustazione di 4 bollicine Selezione estate con spunciotti della casa

Costo 15 euro – info 348.0139109

Cantina Barbiero - Cinto Euganeo

16 e 17 luglio - ore 17.30-22

Aperitivo fra vigne e cantina, con Serprino e cicchetti a base di schisotto fatto in casa salumi e prodotti tipici del territorioCosto 5 euro – info 340.1544503

Agriturismo L’Alveare - Vo’ Euganeo

16 luglio, ore 17-20, 17 luglio ore 11.30-19.30

Calice di Serprino e cicchetto con ricotta alla menta e fiore di zucca croccante

Costo 5 euro – info 351.7327702

Sturaro Vini - Galzignano

16 e 17 luglio, ore 10.30-19

Calice di Serprino e tagliere di salame formaggio e sottaceti

Costo 5 euro – info 329.3916497

Cantina Contarato - Vo’ Euganeo

16 luglio ore 18-22, 17 luglio ore 11-14 e 18-22

Serprino e tagliere con soppressa, schissotto, verdure in agrodolce e formaggio

Costo 5 euro – info 049 9940833

Vigna Vecchia - Cinto Euganeo

16 luglio dalle ore 17, 17 luglio ore 11-22

Serprino e tris di cicchetti

Costo 5 euro

Upgrade: 2 calici + piattino cicchetti euro 8, 3 calici + piattino cicchetti + dolce euro 12

Info 340.7284540

Ca’ della Vigna - Selvazzano Dentro

17 luglio, ore 18.30

Serprino e spiedino di frutta, un aperitivo per godersi il tramonto

Costo 5 euro – info 335.1252742

Azienda Veronese Valnogaredo - Cinto Euganeo

15 e 16 luglio, dalle ore 19.30

Un calice di Serprino e un Tris di Bruschette (Salame e grana, Coppa e caciotta alle erbette, Crudo e caciotta bianca)

Costo 5 euro – info 347.3837111

Il Pianzio - Galzignano Terme

16 e 17 luglio, ore 18-22

Serprino e cicchetto di focaccia al rosmarino con stracciatella e olio evo

Costo 5 euro

Degustazione di 4 vini con piatto di salumi e formaggi (solo il sabato)

Costo 20 euro

Info 0499130422 / 340.1763708

Enoteca Montegrande

15 e 16 luglio dalle 18.30 alle 23

Calice e bisaccia + degustazione di 4 vini + piatto di salumi e formaggi

Costo 20 euro

Prenotazione 328.5724600

Turetta Ca’ Bianca - Cinto Euganeo

16 e 17 luglio, ore 10-12 e 15-19

Due assaggi di Serprino (frizzante e spumante) con formaggi e salumi della casa

Costo 10 euro – info 0429 94288

Cene e pranzi “serprini” in cantina

La Roccola

Sabato 16 luglio alle 20.30 e domenica 17 luglio alle 12.30

Un menù interamente dedicato al serprino: Antipasto Salumi e sott’oli della casa & prodotti di stagione; Primi Risotto al Serprino e Pere, Crespella alle verdure; Secondi Pollo pastellato al Serprino, Roastbeef di Sorana all’olio EVO con contorni di stagione; Dolce Piattino di dolcetti misti

Costo 35 euro

Prenotazione 0429 94298

Ca della Vigna

Sabato 16 luglio 19.30

A l’Oca ghe piase el Serprin ,

Una serata d’estate che festeggia il vino più fresco e spumeggiante dei Colli Euganei

abbinandolo ad un cibo street food molto speciale del nostro territorio

Serprino, street food e musica vi aspettano. Sotto le stelle circondati dai vigneti in una atmosfera conviviale per divertirsi e godersi la vita!

Sarà presente Michele Littamè con il suo “ocaburger”

i Grigio Scarlatto ci accompagneranno con la loro musica

Costo Euro 15 comprende due calici e un “miniburger” gourmet ( versione vegetariana a richiesta)

Prenotazione 335.1252742

Azienda Veronese Valnogaredo

Venerdì 15 luglio 2022 dalle 19.30

Serprino e pizza! Conclusione in dolcezza con gelato all’olio d’arancio e musica in collaborazione con Cuor di Pizza di Baone e Frantoio di Valnogaredo

Costo euro 20

Prenotazione 347.3837111

Sabato 16 luglio 2022 dalle 19.30

Pan caldo affettati e formaggi locali abbinati al serprino e alle altre selezioni di cantina (3 calici), si conclude in dolcezza con il gelato all’olio d’arancio in collaborazione con frantoio di Valnogaredo

Costo 18 euro

Prenotazione 347.3837111

Le Cortiselle

Sabato 16 luglio dalle 20.30

Cena a tema serprino: Entree della casa Polpettina croccante di verduire di stagione su crema di piselli; Antipasto Crudo Veneto Stracciatella e Gnocco fritto; Primo Risotto al Serprino, Basilico e Asiago Dop; Secondo Coscia di Pollo ricomposta con pollo sfilacciato, patate e formaggio filante in doppia panatura di pane e panko; Dolce Semifreddo al cioccolato con Coulis di Ciliegie

Costo 40 euro

Prenotazione 333.3165931

Vigna Vecchia

Venerdì 15 e sabato 16 luglio dalle 21

Cena al chiar di luna

Costo 35 euro

Prenotazione 340.7284540

Ca' del Colle

Sabato 16 luglio dalle 19.30, domenica 17 luglio dalle 18

Cena al tramonto a tema Serprino

Mignon con pesto di pomodori secchi e menta/Involtino crudo e fichi/Uovo alla mediterranea/Polpetta pollo e speck/Tartelletta alla veneziana/Volauvent con spuma di mortadella e pistacchi/Polenta soppressa e salsa ai funghi/Crostino robiola e pomodorini/Crostino porchetta e peperoni/Crostino crema di ortiche cipolla croccante/Polpetta di melanzane/Degustazione di pasticceria secca

Costo 28 euro

Prenotazione 049.9940384

Heritage events in castelli, ville e giardini

VILLA MOLIN & CA DELLA VIGNA

Venerdì 15 luglio ore 20.30

Serata speciale: visita guidata serale con guide in costume- Brindisi sotto le stelle con Ca’ della Vigna

Costo 20 euro

Prenotazione 333.2557510

CASTELLO DEL CATAJO

Venerdì 15 luglio dalle ore 18.30 alle 23 Castello del Catajo

Aperitivo Serprino Week End – dagli Euganei al mare a suon di jazz

(Jazz dal vivo, serprino euganeo, Street food di pesce e non solo)

Tornano i mitici aperitivi al Catajo per il Serprino Week end dei Colli Euganei. Un’ occasione per sdraiarsi sull’erba del parco ascoltando jazz dal vivo, visitare il castello con le luci del tramonto e con un primo assaggio eno-gastronomico compreso nel prezzo!

Sarà presente il food truck Bacaroad, con i suoi sfiziosi prodotti veneziani e una proposta gastronomica sia di mare che di terra e il serprino della cantina Salmaso.

L’intera serata sarà accompagnata dal sound jazz dal vivo di Giuseppe Dato 4et.

Quota di partecipazione 17 euro à 4 euro per visitare anche i saloni affrescati del piano nobile

Prenotazione su eventbrite

GIARDINO STORICO DI VALSANZIBIO

Sabato 16 luglio

Visita al tramonto al Giardino (dalle 18.30 alle 20).

A tutti i partecipanti verrà offerto un ghiacciolo al Serprino.

Biglietti 18 euro

Info 340 0825844

CASTELLO DI SAN PELAGIO & CANTINA BUSO DEI BRIGANTI

Domenica 17 luglio 2022, ore 18

A San Pelagio: Storie di torri, aerei, giardini e labirinti

Visita al Castello di San Pelagio e degustazione di Serprino nel Giardino Segreto a cura della cantina Buso dei Briganti.

Il Castello di San Pelagio rappresenta un unicum veneto: un luogo che mescola la cultura della villa veneta alla passione del volo. Un edificio dal lungo percorso storico che nasce come avamposto militare medioevale della famiglia Carrarese ai tempi della Signoria di Padova; crescere come villa rustica tra Seicento e Settecento con la famiglia dei conti Zaborra e vive oggi come Museo del Volo a ricordo dell’impresa di Gabriele d’Annunzio che, il 9 agosto 1918, partì dal campo di San Pelagio per il famoso Volo su Vienna. Il tutto immerso in un parco secolare di oltre tre ettari.

La visita guidata (50 minuti) ripercorre l’evoluzione architettonica del complesso, prima e dopo si può visitare liberamente il Museo del Volo e il Parco.

Quota di partecipazione 10 euro

Prenotazioni 346.8074078

VILLA DEI VESCOVI

Lunedì 18 luglio ore 20.30

A conclusione della terza edizione del Serprino Weekend, lo staff di Bollicine | Café Noir in collaborazione con Fai Villa dei Vescovi, il Consorzio per la Tutela dei Vini dei Colli Euganei, lo staff di Colli Euganei.it, Macelleria Beghin, Cose Belle Maistrello presenta una serata di gala con aperitivo e cena sotto le stelle nella magnifica cornice della storica Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD).

Menù

Il menù presentato con tutti prodotti tipici del territorio padovano saranno accompagnati con una selezione di etichette tra i migliori vini dei Colli Euganei.

Costo 85 euro

Prenotazione https://eventi.collieuganeidoc.com/view/433-cena-sotto-le-stelle-villa-vescovi

Serprino trekking

Venerdì 15 luglio SERPRINO WEEKEND SUI COLLI EUGANEI - LE CORTISELLE

Passeggiata sui Colli Euganei di Cinto Euganeo e Cornoleda, con visita al campo di girasoli e degustazione finale all’Azienda vitivinicola Le Cortiselle

Link sito: https://www.trekkin2thewild.com/prodotto/serprino-weekend-sui-colli-euganei-le-cortiselle/

Sabato 16 luglio SERPRINO WEEKEND SUI COLLI EUGANEI - IL PIANZIO

Passeggiata sui Colli Euganei ai piedi del Monte Rua, fino al Roccolo Bonato e degustazione all’Azienda vitivinicola Il Pianzio

Link sito: https://www.trekkin2thewild.com/prodotto/serprino-weekend-sui-colli-euganei-il-pianzio/

Domenica 17 luglio SERPRINO WEEKEND SUI COLLI EUGANEI - TURETTA CA’ BIANCA

Passeggiata sui Colli Euganei di Cinto Euganei, fino al panoramico Buso dei Briganti nel Monte Cinto e degustazione all’Azienda vitivinicola Turetta Ca’ Bianca

Link sito: https://www.trekkin2thewild.com/prodotto/serprino-weekend-sui-colli-euganei-turetta-ca-bianca/

Foto articolo da comunicato stampa