Alla scoperta del teatro Sociale di Cittadella: online il video del progetto di Arteven

Da venerdì 19 febbraio ore 18 visibile in streaming il nuovo video di “Schiusi”, il progetto regionale di Arteven: questa volta la location è il Teatro Sociale di Cittadella con ospite l’attrice Maria Amelia Monti

Venerdì 19 febbraio alle ore 18 per SCHIUSI i teatri sono vivi viene pubblicato online il video girato al Teatro Sociale di Cittadella in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro Cittadella. In apertura lo sguardo della telecamera ci offre una carrellata di suggestive immagini di questo prezioso Teatro, gioiello architettonico della nostra regione.

Accompagnati da Giancarlo Argolini, storico di Cittadella

Giancarlo Argolini, storico di Cittadella, ci accoglie per narrare le principali tappe della nascita e vita di questo luogo, protagonista indiscusso dell’identità e della cultura della comunità cittadellese. Per il progetto di costruzione, ideazione della facciata e realizzazione degli interni scendono in campo grandi nomi, tra i quali l’autore degli affreschi Francesco Bagnara, il pittore che ha decorato il Gran Teatro La Fenice di Venezia. Dalla sua nascita nel 1817 il Sociale ha felicemente superato i 200 anni di attività ospitando i maggiori interpreti del teatro del panorama nazionale.

Protagonista Maria Amelia Monti

È il momento dell’ospite: Maria Amelia Monti che su questo palcoscenico ha già ricevuto i calorosi applausi del pubblico. L’attrice auspica di tornare a Cittadella, con il pubblico in presenza, nello spettacolo di Natalia Ginzburg La parrucca. «Tornare a recitare dopo questa lunga chiusura sarà un piacere, dice. Lavorare in teatro, dove c’è un reale scambio di energia tra artisti e spettatori, è un grande privilegio. Fare teatro è avere una relazione continua con e tra la gente. E il pubblico veneto in generale è un pubblico preparato e “caldo”. Conclude raccontando simpatici retroscena delle sue tournées, svela la “fissazione” degli attori sulla cena post spettacolo e…ci rivela qual è il piatto tipico veneto che le piace di più».

Venerdì alle ore 18, ecco dove vedere il video

L’appuntamento settimanale in streaming è fissato il venerdì alle ore 18 con sempre un nuovo video di SCHIUSI i teatri sono vivi, pubblicato sui canali YouTube e Vimeo di Arteven nonché su myarteven.it. Dopo Giuliana De Sio a Portogruaro, Alessio Boni a San Donà di Piave, Silvia Gribaudi a Chioggia e ora Maria Amelia Monti a Cittadella - preceduti dalle anteprime di Alessandro Haber e RBR Dance Company al Toniolo di Mestre - nelle prossime settimane il pubblico incontrerà la compagnia Naturalis Labor al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere, Laura Morante al Teatro Comunale di Thiene, Chiara Frigo al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, Maria Amelia Monti al Teatro Comunale Ballarin di Lendinara e Paolo Calabresi al Teatro Sociale di Rovigo.

Info web