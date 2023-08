Al Museo Civico di Villa Bassi Rathgeb la "Candlelight Concert”

Un concerto unico, in una location speciale, magica. Venerdi 25 agosto, alle ore 21, il primo “Candlelight Concert” di Abano. Al Museo Civico di Villa Bassi Rathgeb di Abano (via Appia Monterosso 52) sarà protagonista il saxofonista Flavio Sax Bordin, elegante, ma allo stesso tempo energico e coinvolgente artista che spazia tra atmosfere lounge, chillout, house fino al puro dance revival anni 80-90-2000. Si esibirà in brani di musica classica, jazz, rock e pop.

Flavio Bordin non sarà solo sul palco di Villa Bassi nel concerto messo in piedi dal comune di Abano e dalla coop Culture. Con lui ci saranno artisti di livello internazionale: la nota soprano e insegnante di canto padovana Stefania Miotto e il tenore e cantante pop veneziano Luca Minnelli. Ci saranno anche i ballerini Valentina Danieli, Dania Maniero e Raffaele De Angelis. Lo show, presentato da Linda Lodesani, vedrà come ospite d’onore il giornalista Gianluca Versace. Prima dello spettacolo, dalle ore 20, sarà possibile visitare la meravigliosa collezione del Museo di Villa Bassi.

Biglietto d’ingresso a 5 euro per il solo show, 10 euro per la visita al museo e il concerto. Per informazioni contattare l’ufficio cultura del comune: 049-8245217-218-275 o mandare una mail a: cultura@abanoterme.net o villabassi@coopculture.it. Per prenotazioni: villabassi@coopculture.it o 0498669055.