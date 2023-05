Un’occasione per bere vini artigianali e saperne di più direttamente dai produttori nella splendida cornice di Villa Draghi, a Montegrotto Terme: è «Vino al Vino»la Piccola Fiera del vino naturale in programma sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Villa Draghi

L'evento è organizzato da Alimentari Enoteca Marsiglio (Via Matteotti, 18. Abano Terme, PD) e All’Ombra della Piazza (Via Pietro D’Abano, 16. Padova, PD) con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme e con il sostegno dell’Associazione Appartenenza Padovana. «Dopo il successo della prima edizione tenutasi nel novembre 2022 - afferma il consigliere comunale Andrea Agnelio - Villa Draghi si appresta ad ospitare, questa volta in primavera, la seconda edizione della Fiera che saprà dare lustro non solo a Montegrotto Terme ma all'intera Destinazione Terme e Colli grazie alla partecipazione di 60 produttori di vino naturale provenienti da tutta Italia e da alcuni paesi europei. Questo progetto che sta ponendo le basi per una crescita futura, inserendosi nel già ricco tassello di iniziative programmate a Villa Draghi durante l'anno per arricchire ancora di più l’offerta di intrattenimento per Sampietrini e turisti».

Weekend

Sabato 27 maggio alle 17 il sindaco Riccardo Mortandello parteciperà all’inaugurazione dell'evento cui seguirà poi una festa in terrazza con la partecipazione di birrifici artigianali. Domenica 28 e lunedì 29 maggio dalle 11 alle 18, ci sarà la fiera: nelle panoramiche terrazze di Villa Draghi saranno presenti 60 produttori di vino naturale provenienti da tutta Italia e da alcuni paesi europei. Oltre alle degustazioni, ci si potrà confrontare direttamente con i vignaioli che racconteranno i loro vini ed il territorio da cui provengono e prendere parte ai workshop tematici di Giulia Mascarin, sommelier e wine educator. Inoltre nell’area food sarà possibile scoprire ed assaggiare una selezione di proposte culinarie tipiche del territorio. Domenica 28 maggio a partire dalle 18 il giardino della Villa diventerà teatro di un Dj set sotto le stelle e la terrazza panoramica ospiterà un Secret Bar che proporrà una selezione di cocktail.

Fiera

Questa piccola fiera è nata dalla passione per il mondo dei vini naturali di Silvia, che gestisce “Alimentari Enoteca Marsiglio”, negozio storico di famiglia ad Abano Terme, e dei ragazzi dell'Enoteca “All’Ombra della Piazza” nel centro di Padova che della filosofia del bere naturale hanno fatto la loro bandiera. L’appuntamento è aperto ad appassionati, wine lovers, professionisti del settore e semplici curiosi. Il costo del biglietto giornaliero che comprende le degustazioni di tutti i vini presenti è di 22 euro mentre il biglietto per entrambe le giornate costa 30 euro.

Biglietti

I biglietti si possono acquistare su Eventbrite, nei negozi Marsiglio (Abano Terme), All'Ombra della Piazza (Padova), Brutal (Padova), Panetteria Brombin (Monselice), Enoteca Ombre Rosse (Padova), Malombra (Vicenza) o direttamente all’evento. Villa Draghi è un luogo pubblico: durante i giorni di Fiera si può visitare il parco e accedere all’area food anche senza degustare. L’elenco dei produttori presenti e le info sui workshop si trovano nel sito www.vinoalvinofiera.it, in Instagram: @vinoalvino.fiera e in Facebook: www.facebook.com/vinoalvino.fiera