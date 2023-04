60 vini di 20 aziende, torna Vinum Euganeum a Villa dei Vescovi

Sono 60 i vini di venti prestigiose cantine dei Colli Euganei in degustazione nel fine settimana nella seconda edizione di Vinum Euganeum - Eccellenze enologiche in Villa , ospitata nella prestigiosa Villa dei Vescovi, gioiello del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Luvigliano di Torreglia (Padova). L’evento è organizzato in collaborazione con la Strada del Vino Colli Euganei la cui enoteca ufficiale trova sede proprio in Villa.

Negli splendidi spazi della corte all’italiana del raffinato edificio di inizio Cinquecento gli esperti e gli appassionati potranno degustare una qualificata produzione enoica dei Colli, selezionata dagli esperti di Slow Wine, de Il Gambero Rosso e dai sommelier di AIS Veneto.

Le eccellenze

Con una battuta si potrebbe dire che Vinum Euganeum - Eccellenze enologiche in Villa rappresenta un'occasione imperdibile per “degustare i colli”. Come sottolinea Roberto Giardina (Presidente Strada del Vino Colli Euganei): «Nel bicchiere si potrà infatti scoprire “il grande patrimonio legato a situazioni geologiche e ambientali uniche: degustando il medesimo vino, prodotto però magistralmente da differenti cantine, si potranno scoprire sfumature impensabili. È questo un grande valore sempre più ricercato dagli enoturisti. Chicche enologiche legate alle uve Merlot, Cabernet, Carmenere, Moscato Giallo e Serprino. Vinum Euganeum rappresenta un’occasione speciale per scoprire un terroir unico come quello dei Colli Euganei».

Le degustazioni

Non è un caso se la rassegna trova prestigiosa sede a Fai Villa dei Vescovi. «Dopo la scommessa dello scorso anno con 3.500 visitatori – ha aggiunge Alessandro Armani, direttore di Villa dei Vescovi - oggi Vinum Euganeum rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire la produzione enoica di un territorio unico qual è quello dei Colli Euganei. A pochi chilometri da Abano Terme e Montegrotto ci sarà quindi un’opportunità speciale per degustare i vini di ciascuna cantina e acquistarne i prodotti».

Gli eventi

A Vinum Euganeum - Eccellenze enologiche in Villa per tutto il fine settimana sono in programma momenti di approfondimento, masterclass e la presentazione delle principali guide di settore. Per l’occasione la giovane chef padovana Elena Cirilli realizzerà un menù dedicato al vino e alle eccellenze dei Colli Euganei da degustare nel bistrò della Villa.

Ingresso

L’ingresso con 10 degustazioni a scelta e calice per gli assaggi è di 22 euro (con possibilità di acquistare degustazioni aggiuntive). Orario: 11 - 19.

Info

info@stradadelvinocollieuganei.it | +39.331.9924777 (lunedì - venerdì ore 9 - 14).

Per l’occasione l’ingresso alla corte all’italiana di Villa dei Vescovi per la mostra sarà gratuito. Sarà possibile visitare anche la Villa con visita libera o guidata. Info biglietti su www.villadeivescovi.it

Villa dei Vescovi - Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia. Telefono +39.049.9930473 email faivescovi@fondoambiente.it | www.fondoambiente.it

Il terroir

Dal remoto passato ad oggi, i Colli Euganei sono rigati dalle perfette geometrie dei vigneti di Merlot, Cabernet, Carmenere, Moscato Giallo e Serprino. Qui produrre vino è da sempre un’arte favorita dalla morfologia del territorio e dal clima particolarmente propizio: sono i rilievi più meridionali del Veneto dove le vigne dimorano accanto ai fichi d’india. Grazie al benefico influsso del mare ed al terreno vulcanico si ottengono vini peculiari caratterizzati da note mediterranee e minerali di grande carattere. Del territorio euganeo fa inoltre parte il complesso delle Terme di Abano e Montegrotto, la più grande e antica stazione termale d’Europa, specializzata nel trattamento della fango-balneo-terapia.

La Strada del Vino Colli Euganei

La Strada del Vino Colli Euganei promuove un percorso in un territorio dalle caratteristiche uniche. Si tratta di un’Associazione che riunisce cantine, aziende agricole, strutture ricettive e ristoranti per offrire al viaggiatore una ricca esperienza calibrata sulle sue personali esigenze viaggio e di soggiorno. Dal 2002, anno di nascita, la Strada è diventata il punto di riferimento per la valorizzazione delle straordinarie peculiarità culturali, naturalistiche ed enogastronomiche euganee.

Villa dei Vescovi

Villa dei Vescovi si trova nel cuore del territorio euganeo a Luvigliano di Torreglia, è monumento nazionale ed è di proprietà del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano dal 2005 grazie alla donazione di Maria Teresa Olcese Valoti e Pierpaolo Olcese, moglie e figlio di Vittorio Olcese che l’acquistò negli anni ‘70 dal Vescovado di Padova. Il Palladio si ispirò al suo peculiare stile architettonico nell’ideazione della famosa villa Almerico Capra detta La Rotonda.

Gli appuntamenti collaterali

Venerdì 21 aprile, ore 19.30:

“I Colli che verranno, terre antiche e vini nuovi”

“I Colli che verranno, terre antiche e vini nuovi” Sabato 22 aprile, ore 17:

“Le sfumature del Moscato”

“Le sfumature del Moscato” Domenica 23 aprile, ore 16:

Presentazione della “Guida Slow Wine” a cura di Patrizia Loiola, curatrice della guida per il Veneto

