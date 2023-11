“Visit Camposampierese”: eventi e visite turistiche nei dieci comuni della federazione

“Visit Camposampierese”, è questo il nome scelto per il nuovo contenitore di attività di valorizzazione turistica con iniziative promozionali volte a rafforzare il sistema dell’offerta turistica nelle sue diverse articolazioni e a rilanciare il Marchio d’Area e degli operatori che investono nel territorio.

Promosso dalla Federazione Dei Comuni del Camposampierese con il coordinamento della Regione del Veneto e finanziato attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo, “Visit Camposampierese” è ideato grazie alla stretta collaborazione tra l’Ufficio Europa e l’Ufficio Turistico della Federazione proprio per incrementare l’attrattività turistica attraverso la valorizzazione e la promozione del territorio.

“Visit Camposampierese” offre un cartellone ricco di iniziative ed eventi in programma ogni sabato e domenica a partire dal 21 ottobre fino al 19 novembre. Ogni giornata includerà visite esperienziali e l’opportunità di conoscere direttamente alcuni imprenditori locali, che racconteranno la loro storia e daranno un loro contributo.

Al centro di ogni evento il valore del luogo che sarà esaltato non solo attraverso delle visite guidate, tour di ogni tipo e passeggiate ma anche con la possibilità di vivere ed esperire l’ambiente godendo di forme artistiche (musica, danza, teatro) dedicate a target nuovi e differenti.

Le proposte

Ci saranno, nello specifico, due bike tour a Santa Giustina in Colle (pomeriggio di sabato 21 ottobre) e a Loreggia (pomeriggio di domenica 22 ottobre) con momenti musicali in luoghi molto suggestivi; due visite animate ambientate presso Villa Baglioni di Massanzago (venerdì 17 novembre) e a Villa Ruzzini di Villanova di Camposampiero (domenica 12 novembre); il Museo della Centuriazione Romana di Borgoricco sarà al centro di una giornata di attività domenica 19 novembre che includerà la visita a due produttori Ambassador, una visita guidata multisensoriale inclusiva e un mistery tour aperto a tutta la famiglia al pomeriggio; una passeggiata dog friendly con l’accompagnamento di una istruttrice cinofila e una guida naturalistica il pomeriggio di domenica 29 ottobre presso il Parco naturalistico-culturale Tergolandia di Campodarsego; due innovative passeggiate alla scoperta di Camposampiero sabato 28 ottobre con in programma un tour accessibile al mattino e un silent play in orario pomeridiano; l’esclusiva esperienza di visita a Piombino Dese, vista dall’alto grazie alla possibilità di salire al campanile nel pomeriggio di sabato 04 novembre e la possibilità di visitare l’agriturismo Ca’ de Memi; e ancora un tour immerso nel foliage autunnale presso le Oasi Rossato e Parco Guizze di San Giorgio delle Pertiche il pomeriggio di domenica 5 novembre e poi una passeggiata alla scoperta della cultura di Villa del Conte, grazie ad un secret tour e la visita ad alcune ville del territorio.

Una rinascita

«Si tratta di un processo di rinascita del Marchio d’Area turistico – esordisce Antonella Argenti, presidente della Federazione Dei Comuni del Camposampierese che sta promuovendo l’iniziativa – portato avanti concentrando gli sforzi sul rinnovamento dei valori turistici, le sue attrazioni, tenendo conto dei nuovi trend e della strategia di crescita territoriale».

Giornate di scoperta

Aggiunge Daniele Canella, Sindaco di San Giorgio delle Pertiche e coordinatore del Tavolo degli Assessori al Turismo del Camposampierese: «Attraverso questo progetto, proponiamo una serie di eventi volti a esplorare e scoprire i tesori unici del territorio. Nel dettaglio, l’idea è quella di dedicare una giornata di scoperta ad ogni singolo Comune per mettere in luce i luoghi, le aziende e i produttori Ambassador con il coinvolgimento, laddove possibile, delle associazioni culturali locali. L’obiettivo più ampio è quello di diffondere i valori culturali e i tematismi di un territorio che fonda la sua economia in imprese solide, nell’offerta di servizi al cittadino di qualità e allo stesso tempo in un turismo slow, legato alla ruralità».

Cultura e turismo

Prosegue Fabio Marzaro, assessore di Campodarsego e portavoce del Tavolo Cultura di Federazione: «Da sempre cultura e turismo vanno a braccetto e come tavolo della Cultura siamo ben lieti di collaborare con il tavolo del Turismo convinti che dobbiamo superare le divisioni e fare sinergia perché il fine ultimo è quello di far conoscere il nostro. territorio, la sua storia, i suoi beni culturali, le sue eccellenze. È necessario ripartire dal nostro capitale più importante, promuovendo anche l’enogastronomia, l’artigianato locale, le associazioni culturali. Cultura e turismo devono essere realmente un binomio vincente affinché si avvii un nuovo percorso di crescita sostenibile e duratura».

Tavoli di confronto

«Questa importante azione è in sinergia con il ripensamento attuato dal Tavolo territoriale della Cultura che pone al centro una riflessione sui temi culturali e sulle relative strategie di sviluppo - prosegue il presidente Antonella Argenti -. Il percorso si inserisce appieno nell’ambito della nuova Agenda di Sviluppo del Camposampierese 2030, adottata dall’Intesa Programmatica d’Area del Camposampierese. I tavoli di confronto organizzati con la logica della piena partecipazione mista pubblico privata hanno portato ad una maturazione territoriale, ripensando gli obiettivi di sviluppo dei prossimi anni».

Le iniziative

Il Dirigente amministrativo della Federazione, Anna Maria Giacomelli, ricorda che le iniziative saranno gratuite per i partecipanti, grazie al sostegno del Fondo Unico per il Nazionale per il Turismo e dell’Ente federato: «Il programma di visite guidate Visit Camposampierese è un progetto ambizioso che rappresenta da un lato una sinergia collaborativa, dall’altro lato è espressione concreta dei valori sui quali la Federazione sta costruendo l’identità turistica. Durante le diverse giornate, i partecipanti potranno scoprire i valori aziendali e territoriali degustando i prodotti Ambassador e, laddove possibile, visitando direttamente le loro realtà».

Ogni evento sarà gratuito per i partecipanti, previa registrazione obbligatoria.

Tutte le info e il calendario completo sono disponibili nel sito www.ilcamposampierese.it

