Per ricordare la visita di Mozart a Padova, un viaggio musicale con cinque nuovi eventi

Sulla scia delle celebrazioni dei 250 anni della visita di Mozart a Padova, avviate nel 2021, per il terzo anno consecutivo OPV promuove un nuovo cartellone dedicato al genio musicale del grande compositore austriaco. Da mercoledì 1 marzo a domenica 12 marzo, Mozart @ Padova 2023 abbraccerà un ricco programma di eventi tra musica e divulgazione con alcuni tra i più noti solisti ed esperti del settore.

Ideata e curata dall’Arch. Paola Cattaneo, la rassegna vede la direzione artistica di Marco Angius, il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia di Padova e del Comune di Padova, la collaborazione di Lions Club International Distretto 108 Ta 3, Lions Club Padova Ruzzante Rubianus, Lions Club Padova Galileo Galilei, Lions Club Padova Jappelli, Lions Club Padova Morgagni, Lions Club Padova Tito Livio, Lions Club Piazzola Sul Brenta e del Conservatorio “C. Pollini”, il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, del dipartimento Beni Culturali e della rete European Mozart Ways, la prestigiosa istituzione internazionale che riunisce ben 10 Paesi d’Europa in cui Wolfgang Amadeus Mozart ha viaggiato e di cui ora anche la città di Padova è entrata a far parte.

Mercoledì 1 marzo

Il taglio del nastro della rassegna è previsto per mercoledì 1 marzo alle ore 20.45 al Teatro Verdi di Padova con un concerto benefico interamente dedicato alla musica di Mozart eseguito dall’Orchestra di Padova e del Veneto per la direzione di Jonathan Santagada, giovane musicista italiano la cui carriera è in forte ascesa sul panorama internazionale. Oltre alle Sinfonie n. 10 e 51, il programma accoglierà l’Ouverture tratta da La Betulia liberata, Oratorio sacro commissionato al giovane Mozart durante la sua visita a Padova, e alcune Arie d’opera interpretate dal soprano Giulia Bolcato, tra le più interessanti voci italiane. L’evento vedrà inoltre la presenza sul palco del musicologo Sandro Cappelletto, esperto di Mozart e voce storica di Radio 3 RAI. Il ricavato sarà devoluto al Service Lions Un pasto solidale, un pasto sospeso.

Sabato 4 marzo

Sabato 4 marzo alle ore 20.30 presso il Centro Universitario, l’Open Ensemble - composto dal clarinettista Salvatore Baronilli, i violinisti Elio Orio e Serena Bicego, il violista Fabrizio Scalabrin e il violoncellista Carlo Teodoro - interpreterà il Divertimento K 136 e il Quintetto per clarinetto e archi K 581. L’evento sarà a ingresso libero con offerta responsabile destinata a Emergency.

Domenica 5 marzo

Domenica 5 marzo alle ore 17.30 presso l’Auditorium “C. Pollini” ci sarà inoltre uno spazio dedicato ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie con una edizione speciale dello spettacolo Mozart in carrozza. Ispirato al primo viaggio del compositore in Italia, l’appuntamento vedrà protagonisti l’attore Giulio Canestrelli e l’Orchestra Giovanile del Conservatorio “C. Pollini” diretta da Rocco Cianciotta.

Mercoledì 8 marzo

Mercoledì 8 marzo alle ore 14.30 presso l’Università degli Studi di Padova avrà luogo la Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Sergio Durante, membro della Mozart Akademie Salzburg, intitolata Mozart: avvicinamenti.

Domenica 12 marzo

Mozart @ Padova giungerà a conclusione domenica 12 marzo alle ore 18 presso la Sala dei Giganti con uno speciale concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto insieme a Tommaso Luison nel ruolo di violino concertatore. Oltre alla Sinfonia n. 29 K 201, il programma prevederà il Concerto per violino n. 5 K 219 con Giovanni Andrea Zanon solista, già enfant prodige dell’arte del violino e oggi tra i giovani musicisti più noti e acclamati dal grande pubblico.

Biglietti

Mercoledì 1 marzo, Teatro Verdi: biglietti a partire da 15 euro disponibili presso la biglietteria del Teatro Verdi e online su https://www.teatrostabileveneto.it/

Domenica 5 marzo, Mozart in carrozza: bambini 5 euro e adulti 8 euro, biglietti disponibili in prevendita su https://www.opvorchestra.it/

Domenica 12 marzo alla Sala dei Giganti: biglietti 20 euro (intero) e 10 euro (ridotto UniPD) disponibili in prevendita su https://www.opvorchestra.it/

Informazioni

L’evento di sabato 4 marzo è a ingresso libero con offerta responsabile destinata ad Emergency.

Maggiori informazioni su https://www.opvorchestra.it/

Tel. 049 656848 / 656626

