Palazzo Bo riapre al pubblico per un viaggio nell’arte tra storia e Novecento

In una primavera all’insegna di un ritrovato rapporto con la cultura, Palazzo Bo torna ad accogliere visitatori e amanti dell’arte e della storia con due possibili tour guidati: "Palazzo Bo - Giro storico" e "Palazzo Bo e il ‘900 di Gio Ponti".

"Palazzo Bo - Giro storico"

Il tour "Palazzo Bo - Giro storico" prevede la visita guidata dei Cortili (con le opere d’arte in essi contenute), della "cucina anatomica" e del Teatro anatomico. Sono inoltre visitabili: l'Aula Magna Galileo Galilei, la Sala dei Quaranta, la Sala di Medicina, la Sala di Giurisprudenza (solo se non occupate da eventi o attività istituzionali).

"Palazzo Bo e il ‘900 di Gio Ponti"

Il tour "Palazzo Bo e il ‘900 di Gio Ponti" non si limiterà alla parte storica del Palazzo, ma comprenderà anche le stanze novecentesche dove Gio Ponti ha lasciato indelebile il suo segno: i Cortili (con le opere d'arte in essi contenute), il Rettorato, l’Archivio Antico, la "cucina anatomica" e il Teatro Anatomico. Sono inoltre visitabili la Basilica, l'Aula Magna Galileo Galilei, la Sala dei Quaranta, la Sala di Medicina.

La prenotazione è obbligatoria

È possibile accedere agli spazi interni del palazzo esclusivamente attraverso accompagnamento guidato. La prenotazione è obbligatoria ( sabato, domenica e festivi con almeno 24h di anticipo ) per ragioni di sicurezza e contingentamento dei flussi causa emergenza COVID-19 con un massimo di 15 ingressi per turno.

Orari e prenotazioni "Palazzo Bo - Giro storico"

Dal lunedì al venerdì

Turni di visita: ore 11 (in italiano) - 12 (in inglese) - 15.30 (in italiano) - 16.30 (in inglese) - 17.30 (in italiano)

Orari e prenotazioni "Palazzo Bo e il ‘900 di Gio Ponti"

Sabato, domenica e festivi

Turni di visita: ore 9.30 (in italiano) - 11 (in italiano) - 12.30 (in inglese) - 14 (in italiano) - 15.30 (in italiano) - 17 (in italiano)

Prenotazione obbligatoria almeno un giorno prima :

Ufficio Public engagement

Centro prenotazioni: +39 049.827.3939

lunedì-venerdì: 9-17

o al link: https://www.midaticket.it/ eventi/palazzo-bo-universita- di-padova

Biglietteria Palazzo Bo: lunedì-venerdì 10-13 + 14-18;

sabato, domenica e festivi 9-18

Per informazioni sulle visite guidate:

www.unipd.it/visitebo