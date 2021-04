Foto dalla pagina Facebook Villa Cittadella Vigodarzere

Partono le visite ai misteri del giardino romantico massonico della villa Cittadella Vigodarzere Valmarana di Saonara

Con le guide turistiche di Ascom Padova, al via il 2 maggio (prima data già sould out) i percorsi turistici che per nove domeniche cercheranno di far luce sui tanti simboli esoterici e massonici presenti nei 17 ettari intorno alla villa padronale. Tutti i dettagli