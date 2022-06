“Un milione di discendenti”: da giugno a settembre tutte le visite gratuite ai cimiteri ebraici

Il rabbino Meir Katzenellenbogen (1482-1565), probabilmente il più internazionale fra i rabbini che Padova abbia mai avuto, sosteneva che avrebbe avuto un milione di discendenti: ancora oggi ebrei vengono da ogni parte del mondo a far visita alla sua tomba nel cimitero di via Wiel, spesso portando con sé il loro albero genealogico proprio per dimostrare la discendenza dal grande maestro. Con questa ispirazione la Fondazione per il Museo della Padova Ebraica, nell’ambito del progetto “Vivi il quartiere 2022” per le Consulte 1 Centro e 5B, organizza dal 12 giugno al 15 settembre, di domenica e di giovedì, visite guidate gratuite ai cimiteri ebraici della città, per conoscere le regole riguardanti il lutto nella cultura ebraica e la storia dei personaggi famosi ivi sepolti: rabbini, cabalisti, politici e intellettuali che con la loro vita hanno dato lustro anche alla nostra città.

Come effettuare le visite

Oltre ai cimiteri storici di via Wiel e via Campagnola, per l’occasione sarà aperto alla visite per la prima volta e in modo straordinario anche il cimitero “contemporaneo” di via Sorio, attualmente in uso, dove sono sepolte personalità come l’ebraista Samuel David Luzzatto(1800-1865) e Giacomo Levi Civita (1846-1922), l’ex sindaco la cui memoria è legata all’acquisizione della Cappella degli Scrovegni da parte del Comune, grazie alla sua intuizione quando era consigliere comunale. Le visite, quattro al mese, si terranno alternativamente ai cimiteri del centro storico e al cimitero di via Sorio, di domenica alle 10 e di giovedì alle 18, e sono totalmente accessibili alle persone con disabilità motorie, sarà disponibile un interprete LIS e il percorso sarà descritto appositamente anche per i non vedenti. È necessaria la prenotazione scrivendo a museo@padovaebraica.it, o telefonando allo 049 661267 (lunedì-giovedì e domenica dalle 9 alle 16).

Il calendario delle visite

Antichi cimiteri di via Wiel e Campagnola

Domenica 12/6 – 3/7 – 28/8 – 4/9 ore 10

Giovedì 16/6 – 14/7 – 25/8 – 1/9 ore 18

Cimitero di via Sorio

Domenica 26/6 – 17/7 – 7/8 – 11/9 ore 10

Giovedì 30/6 – 28/7 – 4/8 – 15/9 ore 18

