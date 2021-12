Padovani alla Padova Ebraica: tutti gli appuntamenti in programma a ingresso gratuito

Da novembre a marzo i luoghi della Padova ebraica aggiungono il giovedì alla consueta apertura della domenica: un raddoppio, quindi, delle occasioni di visita che per i residenti nel Comune di Padova sono a ingresso gratuito. Come gratis per loro sarà anche la partecipazione agli eventi speciali mensili che saranno organizzati nello stesso periodo. È questo il frutto dell'accordo fra la Fondazione per il Museo della Padova Ebraica e il Comune di Padova: l'amministrazione in questo modo sostiene l'impegno della Comunità ebraica locale ad ampliare l'offerta culturale, in una iniziativa che punta anche ad avvicinare i padovani stessi ai luoghi della tradizione ebraica, per rafforzare quel solido legame storico e culturale che caratterizza da sempre la Città del Santo.

Aperture straordinarie e visite gratuite

L’accordo tra la Fondazione e il Comune consente, a partire da giovedì 11 novembre, l’apertura straordinaria di Museo e Sinagoga al giovedì dalle 14 alle 18, con entrata gratuita per i padovani alla visita guidata delle 16. Inoltre, nell'ambito delle aperture del mercoledì del Cimitero storico di via Wiel (visite guidate alle ore 10, 11 e 12), il terzo mercoledì del mese i residenti a Padova potranno partecipare gratuitamente alla visita delle 10. Il secondo martedì del mese è infine dedicato agli studenti: due classi degli istituti scolastici cittadini, di ogni ordine e grado, potranno fare con i loro insegnanti una visita gratuita al Museo della Padova ebraica e alla Sinagoga. Tutto ciò va ad aggiungersi all'apertura abituale della domenica dalle 10 alle 18.

Gli eventi speciali

La collaborazione tra la Fondazione e l’amministrazione comunale si concretizza anche in una serie di appuntamenti culturali mensili di particolare spessore al Museo di via delle Piazze che, ancora una volta, per i padovani sono a ingresso gratuito.

Ecco gli eventi speciali in programma per i prossimi mesi:

Giovedì 25 novembre alle 16

“Giacomo Levi Civita e l’acquisizione della Cappella degli Scrovegni”

Tour guidato sull’avvocato e sindaco padovano che alla fine dell’800 consentì al Comune di prendere possesso della Cappella ora dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco

Tour guidato sull’avvocato e sindaco padovano che alla fine dell’800 consentì al Comune di prendere possesso della Cappella ora dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco Domenica 19 dicembre alle 16

Silent play “Una luce dirada l’oscurità”

Un’esperienza sensoriale per conoscere Chanukkà , la festa delle luci nella tradizione ebraica

Un’esperienza sensoriale per conoscere , la festa delle luci nella tradizione ebraica Domenica 30 gennaio alle 16

Biblioteca vivente

Un evento consentirà ai visitatori di incontrare in modo interattivo, alcune persone e le loro storie, legate alla Comunità ebraica di Padova, durante la Shoah

Un evento consentirà ai visitatori di incontrare in modo interattivo, alcune persone e le loro storie, legate alla Comunità ebraica di Padova, durante la Shoah Domenica 20 febbraio alle 16

Silent play “Ai sensi dello Shabbat”

Un percorso sensoriale tra gusto, tatto e olfatto, che permetterà ai visitatori di immergersi nella scoperta di alcune ritualità dello Shabbat, il giorno sacro della settimana

Un percorso sensoriale tra gusto, tatto e olfatto, che permetterà ai visitatori di immergersi nella scoperta di alcune ritualità dello Shabbat, il giorno sacro della settimana Giovedì 24 marzo alle 16

“Giacomo Levi Civita e l’acquisizione della Cappella degli Scrovegni”

Si ripropone il tour guidato su Giacomo Levi Civita

Le visite al cimitero

Da novembre ogni mercoledì mattina sarà aperto al pubblico l'Antico Cimitero ebraico di via Wiel, con visite tre visite guidate alle ore 10, 11 e 12

Gli eventi e le visite richiedono la prenotazione obbligatoria

info e prenotazioni: museo@padovaebraica.it tel. 049661267 (dal lunedì al giovedì 9-16).

A novembre

il Museo seguirà il seguente orario:

domenica dalle 10 alle 18

giovedì 14-18

Il Cimitero (via Wiel):

mercoledì visite alle ore 10-11-12

domenica visita ore 11

Il Film Generazione va, generazione viene è

stato realizzato anche grazie al contributo dei fondi otto per mille dell'Ucei.

Info

Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

E-mail museo@padovaebraica.it

Tel. 049 661267

Sito web www.museopadovaebraica.it

Info web

https://www.facebook.com/JewisheritagePadua

Foto articolo da comunicato stampa