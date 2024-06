Il calendario degli appuntamenti di giugno ‘Torre aperta’, visite all’istituto di ricerca pediatrica

Una preziosa occasione per visitare l’Istituto della Ricerca Pediatrica allocato nella bellissima e particolare Torre della Ricerca, nella zona industriale di Padova a pochi minuti dal casello di Padova Est; per entrare nei laboratori dotati delle più moderne strumentazioni; per conoscere di persona le Ricercatrici ed i Ricercatori che ogni giorno vi lavorano per trasformare la Ricerca in cura così da sconfiggere le malattie oncoematologiche pediatriche. E ancora, una occasione, magari, per avere informazioni e per individuare la propria strada nella vita per tanti giovani che stanno per approcciarsi ad analoghi percorsi di studio.

Per questo ogni mese la Torre della Ricerca di Corso Stati Uniti 4/F a Padova apre volentieri le proprie porte e accoglie i visitatori; e sono proprio i Ricercatori a fare da guida, illustrando gli importanti progetti portati avanti per i vari ambiti di ricerca.

Per il mese di giugno due sono gli appuntamenti: sabato 8 giugno dalle ore 10 alle ore 11.30 e mercoledì 19 giugno dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Sabato 8 giugno saranno visitabili i laboratori di Biotecnologie mediche e di Medicina rigenerativa; mercoledì 19 giugno sarà la volta dei laboratori di Genetica e di Oncoematologia.

«Da sempre la Torre della Ricerca è aperta per le visite ai laboratori, così da fare conoscere il lavoro dei ricercatori e l’impegno dei volontari – afferma l’Amministratore Delegato dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, Dott. Gen. Stefano Lupi –. Entrambi sono il patrimonio più prezioso per la lotta alle patologie oncoematologiche pediatriche. Grazie a queste visite desideriamo inoltre mostrare come l’Istituto di Ricerca Pediatrica sia sempre più riconosciuto quale punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale, e come la ricerca possa compiere importanti passi avanti proprio grazie alla presenza costante dei nostri volontari. Inoltre, queste visite stabilite a cadenza periodica e gestite dai nostri ricercatori possono essere utile veicolo per dimostrare ai più giovani l’importanza del volontariato per fare la differenza, nonché illustrare agli studenti le possibilità di carriera che la ricerca offre anche qui in Italia, evitando così che tante menti brillanti vadano a lavorare all’estero.»

Il Programma delle visite proseguirà poi dopo l’estate con il seguente calendario: mercoledì 18 e sabato 28 settembre; mercoledì 9 e sabato 19 ottobre; sabato 16 e mercoledì 27 novembre.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: dir.scientifica@irpcds.org

Foto articolo da comunicato stampa