“Vivi i parchi 2020” a Selvazzano: associazioni e cittadini insieme all’insegna dello sport

Da lunedì 27 luglio riparte in sicurezza la nuova edizione dell’iniziativa “Vivi i parchi 2020” nel verde della Città di Selvazzano Dentro.

I parchi

Fino al 13 settembre 2020 sono in programma numerosi appuntamenti dedicati allo sport e al benessere nel parco degli Alpini in via De Sanctis a Caselle, nel parco virtuoso in memoria di G. Falcone e P. Borsellino di via Veneto a Selvazzano Dentro, nel parco Baleno in viale della Repubblica a Tencarola e in quello dell’Amicizia in via Vespucci a San Domenico.

Le attività, tutte gratuite

Sono previste molteplici attività tutte gratuite sia al mattino che al pomeriggio: dal risveglio muscolare per tutti, ai Balli Caraibici, Salsa-Bachata, Yoga della Risata, Tai Chi Chuan e Qigong, Kung Fu difesa personale, Yoga e G.A.G.

Godersi l'estate al parco

«Ritorna un’iniziativa importante che dà la possibilità di godersi l’estate immersi nel verde di un parco facendo attività fisica dopo i mesi di movimenti ristretti a causa del lockdown. – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Nonostante il difficile momento riconducibile all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, l’Amministrazione è orgogliosa di far ripartire, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid-19, l’iniziativa “Vivi i Parchi 2020” per consentire a tutti i Cittadini lo svolgimento di attività sportiva gratuita all’aperto e per tornare a condividere insieme momenti di benessere. Il connubio benessere, natura e stare assieme è il motore che fa muovere tante Associazioni che mettono a disposizione della Cittadinanza gratuitamente il tempo e la professionalità. Sarà l’occasione per avvicinarsi a nuove discipline e per conoscere realtà sportive già presenti nel territorio».

Sperimentare nuovi sport

«“Vivi i parchi 2020” – aggiunge l’Assessore allo Sport della Città di Selvazzano Dentro Alberto Flaminio – è un’opportunità per tutti per sperimentare nuovi sport in palestre naturali come sono i nostri parchi e con varie possibilità di orari. E’ un’iniziativa, a costo zero, vista la disponibilità delle nostre Associazioni sportive e di Cittadini che mettono a disposizione le proprie competenze per la Comunità. Per rispettare tutte le normative di sicurezza e le disposizioni anti-Covid-19 abbiamo previsto la prenotazione di un numero massimo di partecipanti di dieci persone alla volta».

Per informazioni ed iscrizioni

10 partecipanti massimo per corso, su prenotazione

Ufficio sport 049.8733827 – 049.8733830 – 049.8733897

E-mail: sport@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=705&area=H

