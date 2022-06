“Voci e suoni di dentro e di fuori”, convegno internazionale di studi all'auditorium Pollini

Il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova e l’Associazione U-Mus (Umanità in Musica) organizzano la terza edizione del Convegno Internazionale di musica e medicina “Voci e Suoni - Di dentro e di fuori”, in programma nelle giornate del 24 e 25 giugno 2022 presso l’Auditorium Pollini (Via Carlo Cassan 17, Padova).

Tra gli obiettivi dell’Istituto musicale padovano rientra l’aggiornamento continuo e l’interdisciplinarità che la materia musicale e la sua pratica consentono e facilitano. Ciò avviene attraverso le continue collaborazioni e occasioni di scambio e incontro con esponenti del mondo delle scienze: neuroscienze, medicin a, psicologia, scienze tecnologiche e del mondo della musica e delle discipline umanistiche. “Voci e Suoni di dentro e di fuori” ha l’obiettivo di dare l’opportunità di approfondire alcuni temi appartenenti al mondo della percezione e produzione sonora in musicisti e non musicisti, affrontati da punti di vista complementari: educazione e formazione musicale, riabilitazione sensoriale, didattica adattata, per una conoscenza della disciplina e delle sue applicazioni e problemi che pone, per quanto più ampia possibile. Per questa terza edizione, particolare attenzione è dedicata al rapporto tra l’universo emozionale, uditivo e performativo in ambito artistico, riabilitativo e musicoterapico quali emergono dalla pratica dell’insegnamento, dall’esperienza clinica e dallo studio dei processi cerebrali e fisiologici.

Le diverse sezioni nelle quali si articola il convegno hanno come momento d’incontro l’ascolto e la comunicazione delle emozioni, “in” e “con” la musica. Trovano spazio i più recenti traguardi delle neuroscienze e le applicazioni più avanzate nel campo degli impianti cocleari, per il quale Padova è un centro di elezione, e la comunicazione delle emozioni in musica attraverso questi particolari ausili, al fine anche di mediare pratiche riabilitative. Si aggiungono le prospettive e le conoscenze della fisiologia nello studio e nella pratica degli strumenti a fiato nel contesto della didattica strumentale per un approccio più ampio e aperto all’inclusione di studenti con disabilità o difficoltà di apprendimento. Saranno trattati sia l’uso della musica in terapia con le esperienze vive dei musicoterapeuti dell’Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia (AIM), preceduti da un’introduzione della dott.ssa Luisa Lopez, sia gli aspetti legati alla riabilitazione uditiva attraverso il suono e la musica oltre alla formazione musicale.

Le due giornate saranno incorniciate da eventi musicali a cura del Conservatorio, aventi, come sempre, lo scopo di dare voce al “non dicibile”. La due giorni sarà conclusa da un workshop di aggiornamento, come finalmente previsto anche dal recente Decreto Ministeriale, per docenti e studenti relativamente all’insegnamento della musica e alle modalità compensative nei casi di disturbi dell’apprendimento e per i medici e riabilitatori nell’uso di alcuni mezzi diagnostici per quanto riguarda gli aspetti della respirazione. Iscrizione gratuita (comprensiva del workshop per docenti e studenti) da effettuarsi entro il 20 giugno 2022.

Iscrizioni: https://www.registerme.eu/ event/voci-2022/

