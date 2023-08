Il week-end al Campo dei Girasoli

Una serata di testi naufraghi e musica elettronica. Sabato 19 agosto alle 20:30 il Campo dei Girasoli ospita un live energico, appassionante, intrigante dei BumBumFritz, duo di musica elettronica, formato da Michele Tonicello e Giovanni Frisonche, che mescola testi recitati e live electronics coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo che mescola suono, poesia e teatro. Canzoni intime, autoironiche, distaccate ma disponibili e divertenti. Luci stroboscopiche, suoni a palla e parole per perdersi, riconoscerci e provare un po’ di nostalgia. BumBum – Michele Tonicello (1992) è un attore diplomato all’Accademia del Teatro Stabile del Veneto. Accanto all’attività di attore, è formatore alla scuola del Teatro Verdi di Padova e si occupa di regia teatrale, videomaking e lighting design. Fritz – Giovanni Frison (1993) è un musicista diplomato in composizione e musica elettronica, formato presso i conservatori di Milano, Vicenza e L’Aia (Olanda). Ad oggi si occupa di produzioni musicali, composizione e sound design per video, radio e teatro e performance dal vivo.

Domenica 20 agosto (ore 21:15) si cambia registro con lo spettacolo Schadenfreude di Evoè Teatro di Rovereto. La piece, scritta da Francesco Ferrara e interpretata da Salvatore Cutrì, si inserisce all’interno di GirovagArte Off. Avete presente quel piacere segreto che avvertiamo quando il presuntuoso dell’ufficio si ribalta dalla sedia? O quando la vostra amica bella e perfettina viene mollata di colpo? Ce l’avete presente il godimento che proviamo quando i vetri infrangibili del pick-up Tesla si rompono sotto gli occhi atterriti di Elon Musk? Tranquilli, non si tratta di avere un bidone dell’immondizia al posto del cuore. È un’emozione. È naturale. Ed è più comune di quanto siamo disposti ad ammettere. Si chiama Schadenfreude, una parola che viene dal tedesco e indica la gioia per le disgrazie altrui. Un sentimento furtivo e inconfessabile, con cui facciamo fatica a confrontarci.