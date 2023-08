Young&Loud - Montegrotto Summer Festival al parco Mostar

Un festival organizzato da giovani e rivolto ai giovani: per due fine settimana (il prossimo 25 - 27 agosto, e quello successivo 1 e 2 settembre) parco Mostar nel centro di Montegrotto Terme sarà animato da cinema, musica e il grande spettacolo dei colori di Holi. Il Festival «Young&Loud - Montegrotto Summer Festival» è progettato e organizzato dalla cooperativa PREnDE in collaborazione con APS Berta e il comune di Montegrotto Terme. «L’obiettivo - spiega la vicesindaca di Montegrotto Terme Elisabetta Roetta - è promuovere e sviluppare una sana aggregazione giovanile e una proficua relazione tra i giovani e le altre fasce di età. Per questo siamo particolarmente felici che i ragazzi della cooperativa PREnDE si siano messi in gioco per organizzare due week end fatti di musica, divertimento e sport che speriamo sappiano coinvolgere non solo i giovani ma anche le loro famiglie».

Venerdì 25 agosto alle 18 verrà inaugurato il festival e la serata sarà animata da musica e dalla proiezione del film «Now You See Me ? I maghi del crimine». Nei pomeriggi di sabato 26 e domenica 27 agosto ci sarà un torneo di green volley, mentre in serata l’esibizione delle band musicali (Patrick Roncolato il 26 e Giovanni Battistini il 27). A settembre venerdì 1 alle 21 ci sarà la musica della band Radiokimura, mentre nella serata conclusiva di sabato 2 settembre Parco Mostar si colorerà, a partire dalle 18, con l’Holi party, una festa conosciuta come la festa dei colori che nasce da una tradizione indiana per trasmettere un messaggio di uguaglianza attraverso il divertimento, la musica e i colori. Il format consiste nel lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown che i vocalist, insieme ai dj, ritmano dal palco. Normalmente sono candenziati uno ogni ora dove ci si "colora" tutti insieme, creando anche anche uno stupendo effetto visivo. E' consigliato di indossare capi di cotone bianchi, per far risaltare i colori. Le polverine sono composte da talco e amido di mais, non contengono nessun metallo pesante e sono 100% eco friendly e si acquistano all'interno dell'area del festival. «Ringrazio questi giovani - afferma il sindaco Riccardo Mortandelo - per l’energia e l’entusiasmo con cui hanno ideato e lavorato in questi mesi per la riuscita dell’evento e grazie alla collaborazione con APS Berta, che ha un bagaglio di esperienza per l’organizzazione di eventi, ci hanno dimostrato che è possibile creare una sinergia positiva e proficua fra giovani e adulti».