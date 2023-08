«Young&Loud» a Montegrotto Terme con l’holi party

Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, il festival Young&Loud organizzato al Parco Mostar dalla cooperativa PREnDE in collaborazione con APS Berta e il comune di Montegrotto Terme tutto è pronto per il secondo fine settimana: domani, venerdì 1 settembre alle 21 ci sarà l’esibizione band Radiokimura mentre sabato pomeriggio a partire dalle 18 ci sarà il grande spettacolo dell’Holi party, una festa conosciuta come la festa dei colori che nasce da una tradizione indiana per trasmettere un messaggio di uguaglianza attraverso il divertimento, la musica e i colori.

Il format consiste nel lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown che i vocalist, insieme ai dj, ritmano dal palco. Normalmente sono candenziati uno ogni ora dove ci si "colora" tutti insieme, creando anche anche uno stupendo effetto visivo. La festa è aperta non solo ai giovani, ma anche alle famiglie. A tutti è consigliato di indossare capi di cotone bianchi, per far risaltare i colori. Le polverine sono composte da talco e amido di mais, non contengono nessun metallo pesante e sono 100% eco friendly e si acquistano all'interno dell'area del festival. Le polverine colorate saranno in vendita in loco, l’ingresso alla festa è gratuito