Checco Zalone derubato a Padova, ma poi a Piazzola fa divertire tutti giocando con stereotipi e tabù

Una sfida continua quella di Checco Zalone, che vince. Anche a Piazzola. Si mette nei panni di Putin e strappa convinte risate pur muovendosi su un filo sottilissimo che ci par di capire sia il suo sport preferito. Si mette nei panni del maestro Riccardo Muti o di Andrea Bocelli, e fa lo stesso. Per non parlare di quando si addentra in temi non facili, come le adozioni di bambini da parte di coppie omosessuali, oppure quando parla di immigrazione. Il massimo è quando mette insieme tutti questi argomenti in un frullatore di luoghi comuni da dissacrare. «Volevo ringraziare per l'accoglienza. Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando». E infatti non sta scherzando ma come si fa a non riderci su, anche solo per come lo racconta?

Anche perché il collante di tutto, quello che li tiene davvero insieme i temi sui quali gioca, sono proprio i soldi, che non faranno la felicità ma è assolutamente lampante quanto aiutino. E ce lo ricorda fino dal titolo, Amore + Iva. «Un titolo che andrebbe spiegato - dice in apertura di spettacolo - ma come faccio a far capire in Veneto cos'è l'Iva. Lo sapete cos'è? Vedete, non lo so quasi nessuno. Ora ve lo spiego cos'è, mi spiace per cardiologi, architetti e tutti quei professionisti che lavofdando nel privato ne ignoravano l'esistenza». Comincia così, ancora prima di cominciare di fatto, quando si presenta in mezzo alla platea, che sono da poco passate le 21 e 45 e sta cominciando lo show.

Si parte con Putin, si passa per Vasco Rossi e la sua vita spericolata che a una certa età si fa sentire anche se a badare a lui c'è una certa Toffee, quella della celebre canzone. Un testo che oggi farebbe discutere un po' come quello di "Colpa d'Alfredo", che Zalone recita evidenziando quanto un certo linguaggio oggi non sarebbe accettabile da una parte di società. Si gioca con stereotipi e tabù, si passa dal sesso alla religione anche se alla fine si torna spesso ai soldi. Due ore di battute, canzoni, imitazioni e tutto quel che si porta dietro un'artista che sono vent'anni che calca i palcoscenici della penisola con sortite anche all'estero data la grande popolarità, sono state davvero apprezzate da tutti i presenti, anche da coloro che si sono persi il gran finale con Angela che in tanti cantano con lui e super richiesta dal pubblico. Il brano fa parte del film "Cado dalle nubi". «Me ne vado carico di amore, ma voglio lasciarvene il 22%», dice tra le risate salutando i tantissimi che hanno affollato l'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta.

Due cose a parte il talento dell'artista, ci hanno colpito. La prima: per la maggior parte dello spettacolo, l'indicazione gli altoparlanti la danno più volte prima che lo spettacolo abbia inizio, la gente guarda il palco e gli schermi, ma non quelli del telefonino. Non si vede uno smartphone in mano a nessuno, cosa decisamente rara per quasi tutta la serata. «Gesù ha cominciato con 12 follower e poi guarda che ha combinato», dice strappando applausi. Insomma, una volta tanto uno spettacolo non visto dal telefonino di chi sta davanti. Il secondo aspetto è legato in fondo proprio a questo. Ha davvero senso, lo diciamo augurando a Zalone cent'anni di fortune e platee gremite ovunque perché ce lo ha fatto capire bene quanto fatturare abbia una certa importanza in questa vita, che un attore che canta, che cambia d'abito e personaggio da un momento all'altro, che fa della mimica e del linguaggio corporeo un tratto rilevante della sua arte, vederlo da una distanza di cento metri o forse più? E' vero che poi l'importante è esserci, condividere le emozioni con il resto del pubblico e così via, ma siamo davvero certi che ha senso, visti anche i prezzi dei grandi eventi cosiddetti, che di fatto una buona parte dello spettacolo lo ha in pratica intuito e se non fosse stato per gli schermi, quelli mega attorno al palco non quelli degli smartphone, avrebbe visto in pratica niente? «La solita arroganza dei poveri», l'ha definita scherzando proprio l'artista pugliese, ironizzando sul fatto la triuna dietro la platea era davvero a una distanza che può essere ancora accettabile se si tratta di un concerto rock, fino a un certo punto si intende, ma meno se si va a vedere la performance di un attore comico.