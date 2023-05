“Dalla A alla Zampa”: cura, alimentazione, prevenzione e benessere degli animali

Prezzo non disponibile

Domenica 21 maggio i medici veterinari del Dipartimento Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) dell’Università di Padova incontrano la cittadinanza per dialogare sul benessere, sulla prevenzione e sulla cura degli animali, soprattutto cani e gatti. Una domenica tutta dedicata al mondo degli animali, all’insegna della scoperta: è l’evento “Dalla A alla Zampa” che si terrà domenica 21 maggio dalle ore 10 al Campo dei Girasoli, via Bainsizza 31 a Padova, promosso dal Dipartimento MAPS dell’Università di Padova e aperto ad adulti, bambine e bambini curiosi, proprietari di animali e non solo.

Incontri e dialoghi con i medici veterinari dell’Università di Padova, attività a tutta scienza e letture a tema per bambine e bambini, un concerto di ispirazione “bestiale” con i musicisti del Conservatorio Pollini, passeggiate con un’educatrice cinofila : tutto ciò per scoprire il mondo animale con un’esperienza informale e coinvolgente.

Un programma fitto in cui si alterneranno attività per grandi e piccoli: i docenti del Dipartimento dialogheranno con i proprietari sui temi della cura, della prevenzione e del benessere di cane e gatto; i ricercatori e le ricercatrici risponderanno alle domande dei proprietari nel corner “Ask the vet!” e condurranno i più piccoli alla scoperta del mondo segreto degli animali, con attività su virus, parassiti e alimentazione; le libraie della Libreria Piccolo grande Bubo, con le loro letture animate, daranno voce a storie bestiali e l’educatrice cinofila Linda Giosmin condurrà una passeggiata guidata con proprietari e cani.

«Sarà un’occasione di incontro in cui come medici veterinari dell’Università di Padova metteremo a disposizione della comunità la nostra conoscenza rivolto alla cura e benessere degli animali che ci fanno compagnia – dice Michele Drigo, docente e responsabile della Commissione Terza Missione del Dipartimento MAPS –. Prevenire è meglio che curare forse lo sanno tutti, ma averne coscienza è altra cosa: siamo quotidianamente impegnati in questo e cercheremo di condividerlo con tutti, perché la verità è che la loro salute è la nostra salute».

«Sono convinto che questo evento oltre a presentare alla città la realtà medico veterinaria accademica, che è tra le più giovani d’Italia pur appartenendo ad una tra le università più antiche del mondo, sia utile all’intera categoria professionale – sottolinea Alessandro Zotti, Direttore del Dipartimento MAPS – perché mira a far comprendere, in modo giocoso, leggero, ma assolutamente serio e rigoroso, la giusta attenzione sanitaria e comportamentale che deve essere rivolta al coinquilino non umano nel nuovo paradigma evolutivo della convivenza uomo- animale».

Per tutta la giornata, ospiti del Campo dei Girasoli, le librerie La forma del libro e Piccolo grande Bubo, il pet photographer David Selovin di Baufoto, gli artigiani Razzamorepuro e gli illustratori Eleonora De Pieri e Marco Trevisan saranno presenti con libri, creazioni e sessioni live di fotografia e illustrazione a tema.

Dalla A alla Zampa è l’evento conclusivo del progetto di Terza Missione “EDU-VET Veterinari a Scuola” con il quale il Dipartimento MAPS ha già incontrato circa 350 alunne e alunni delle classi IV e V delle Scuole Primarie della Provincia di Padova.

Tutte le attività sono gratuite.

È prevista la prenotazione online: https://Dalla-A-alla-Zampa.eventbrite.it

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a domenica 28 maggio.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA UNA CLASSICA DOMENICA MATTINA

10.15 Concerto per musica e natura con ensemble del Conservatorio Pollini

DIALOGHI CON MEDICI VETERINARI DELL’UNIVERSITÀ

Conversazioni su cura, benessere e prevenzione

11.30 Saluti istituzionali dell’Università e dei partner

11.45 Benvenuti cucciolo e gattino

12.30 Vita da cani, tra prevenzione e benessere

15 Pazienti speciali: i cani e i gatti anziani

16 La loro salute, la nostra salute

Prenotazione consigliata

LABORATORI PER PICCOLI VETERINARI

Attività di scoperta tra scienza e curiosità per bambini dai 7 ai 10 anni

12 e 15 Cos’hai messo nella ciotola?

11 e 15 Il mondo che non si vede

11 e 16 I detective del dolore: capire e curare il dolore degli animali

Prenotazione richiesta

STORIE BESTIALI

Letture animate a cura di Libreria Piccolo grande Bubo di Padova

11.30 e 15.45 Letture animate a tema

Prenotazione richiesta

PASSEGGIANDO S’IMPARA

Attività con l’educatrice cinofila professionista Linda Giosmin

11.30 e 16.15 Passeggiata guidata per cani e proprietari

Prenotazione richiesta

Per maggiori informazioni: https://www.maps.unipd.it/ comunicazione.maps@unipd.it

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dalla-a-alla-zampa-626105517457

Foto articolo da comunicato stampa