“Salviamo i nostri fossi”: indicazioni e consigli nel webinar con Brenta Sicuro e Wigwam

Tra qualche settimana, la natura inizierà a risvegliarsi e troverà l’ambiente dei nostri fossi, invaso da rifiuti e massacrato da lavorazioni di “cura” che ne avranno devastano la flora e la fauna. Ed ancor peggio, ad inizio primavera, quando i germani reali ed altri uccelli ripariali avranno costruito i loro nidi, avranno deposto le uova e saranno nati i piccoli, la trinciatura a raso dei fossati, li macinerà insieme a vetri, plastiche e qualunque altro rifiuto la stupidità di alcuni incivili cittadini, vi avrà abbandonato.

Serve creare al più presto attenzione, per prevenire la sistematica distruzione della biodiversità che ancora faticosamente sopravvive, negli anfratti della nostra campagna.

Perciò, le Associazioni Brenta Sicuro e Wigwam - entrambe da sempre impegnate per la tutela dell’ambiente terracqueo - hanno creato un appuntamento in videoconferenza su www.radiosaiuz.it in diretta streaming su YouTube di Brenta Sicuro e pagine Facebook di Radio Saiuz e del Forum Veneto Contratti di Fiume per giovedì 4 febbraio 2021 dalle ore 18.15 alle ore 19.15 dal titolo “Pianeta fosso”.

Interverranno: Efrem Tassinato, fondatore e presidente di Wigwam Circuit – giornalista e ideatore del progetto “La Cultura del fosso” che da una decina d’anni viene implementato in programmi di educazione ambientale per bimbi e ragazzi di scuole e centri estivi ed ha realizzato, presso il Circolo Wigwam di Arzerello un “fosso didattico”, e testimonianze di Antonio Giraldo di Arzergrande e di Adriano Smonker di Ponte San Nicolò, autori di saggi e articoli sull’argomento.

Informazioni: comitatobrentasicuro@gmail.com e info@wigwam.it

