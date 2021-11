Evento gratuito: "La cura del viso. Cosmetica, salute ed emozioni"

Il viso è la parte più importante della nostra identità. È chi siamo, il nostro biglietto da visita, strumento di comunicazione e di espressione di noi stesse. Prendersene cura in modo adeguato all'età ed al tipo di pelle, è la prima azione fondamentale da compiere per mantenere la salute del volto, per comunicare al meglio e per essere chi davvero desideriamo essere.

In questo piacevole incontro, la psicologia e la medicina naturale incontrano il beauty, per poter imparare molti consigli pratici, prodotti e informazioni utili per la nostra routine quotidiana di igiene della bellezza, ed in particolare per l'antiage

Presentano una psicoterapeuta, una biologa naturopata e consulenti di beauty dell'azienda Avon. Graditi omaggi per le partecipanti. Appuntamento il 6 novembre alle ore 10 pesso Joy Abano ad Abano Terme.

Informazioni e contatti

L'evento si svolge nel rispetto delle normative Covid-19, con obbligo di green pass e posti limitati. L'evento è totalmente gratuito, ma è necessario prenotarsi con una piccola caparra di 5 euro per il posto a sedere, che verrà subito restituita all'ingresso

