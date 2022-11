"La cura della vita": giornata internazionale dei sopravvissuti al suicidio

Il 19 novembre 2022 alla Sala della Carità, in via S. Francesco 61, dalle ore 9 alle 12.30, si terrà l’evento dal titolo “Storie di esperienze vissute” organizzato dall’associazione De Leo Fund per celebrare l’ottava edizione dell’iniziativa “La Cura della Vita” realizzata annualmente in occasione della Giornata Internazionale dei Sopravvissuti al Suicidio.

“La Cura della Vita” è un progetto nato all’interno dell’Associazione De Leo Fund nel Novembre 2015 con lo scopo di sensibilizzare in merito al fenomeno del suicidio e di contribuire attraverso un dialogo senza pregiudizi alla lotta contro lo stigma che circonda le persone che hanno tentato il suicidio e le famiglie che, per lo stesso motivo, hanno perso un loro caro.

Durante questa giornata, in tutto il mondo le persone che hanno subito un lutto a causa di un suicidio sono invitate a riunirsi nelle associazioni o gruppi locali con l’obiettivo di trovare sostegno, comunicare e diffondere la consapevolezza che esistono dei servizi specifici per questo tipo di lutto, che è possibile incontrare altre persone per capire come affrontare queste tragedie. Parlare di questo tema, che ancora oggi è un tabù, è fondamentale per aiutare i sopravvissuti a sentirsi meno isolati e riuscire di conseguenza a chiedere aiuto. Si spera che il confronto tra persone che vivono lo stesso dramma e sperimentano gli stessi vissuti di angoscia, e dolore possa in qualche modo rappresentare un’ispirazione e un incoraggiamento .

L’evento vedrà la partecipazione del Presidente di De Leo Fund, il Prof. Diego De Leo, Professore Emerito di Psichiatria alla Griffith University e di alcuni membri del team De Leo Fund, la Dott.ssa Giulia Marinato, la Dott.ssa Andrea Viecelli Giannotti, la Dott.ssa Laura Tassara e la Dott.ssa Josephine Zammarrelli. Saranno offerti interessanti contributi su tematiche come la comunicazione di morte traumatica e l’importanza delle Lived Experiences. Un prezioso spazio sarà inoltre dedicato alle testimonianze di alcuni sopravvissuti al suicidio di un loro caro.

